„Köszönjük, Uram, hogy ő a miénk volt és az is marad, Mert aki szerettei szívében él, az nem hal meg, csak távol van.” (Szent Ágoston) Megrendült szívvel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy a gelencei származású kézdivásárhelyi PALTÁN ISTVÁN életének 79., házasságának 49. évében 2018. április 9-én türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. Temetése április 11-én 15 órától lesz a kézdivásárhelyi katolikus temető ravatalozóházától. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 4003/b

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a bölöni

id. BEDŐ JÓZSEF

rövid betegség után 77 éves korában elhunyt.

Temetése 2018. április 11-én, szerdán 14 órakor lesz a bölöni ravatalozóháztól az unitárius temetőben.

A gyászoló család

4304960

Nem foghatjuk már két kezed, nem simogathatjuk őszülő fejed. Nem tekint reánk aggódó szemed, marad a csend, mindent köszönünk neked.

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy az ojtozi születésű sepsiszentgyörgyi (szépmezői)

HAJDÁR HAJNAL

(szül. BOKOR)

életének 57. évében hosszas betegség után elhunyt.

Temetése 2018. április 11-én, szerdán 15 órakor lesz az árkosi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4304961

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, após, rokon, az uzoni

id. KÓRÉH ZOLTÁN

75 éves korában elhunyt.

Temetése 2018. április 11-én, szerdán 14 órakor lesz az uzoni ravatalozóháztól.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4304962

Fájdalommal tudatjuk, hogy a nagyajtai születésű sepsiszentgyörgyi

SZEBENI JÁNOS

69 éves korában rövid betegség után elhunyt.

Temetése 2018. április 12-én, csütörtökön 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozó­házától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4304967

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama,

BEDŐ MÁRIA

(szül. ANTOHI)

83 éves korában elhunyt.

Temetése április 11-én, szerdán 15 órakor lesz a közös temetőben.

Részvétfogadás 14 órától.

A gyászoló család

4304974

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

JÓZSI ADALBERT

87 éves korában 2018. április 6-án visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése április 10-én 13 órától lesz a református vártemplomi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás 12 órától.

A gyászoló család

221

Megemlékezés

Szomorú szívvel emlékezünk az ozsdolai születésű

KOVÁCS ERZSÉBETRE (szül. KANABÉ) halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Megemlékező szentmise Székelyudvarhelyen a Szent Miklós római katolikus templomban lesz 2018. április 13-án 18 órakor.

Szerettei

10741

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk szüleimre, BÁLINT ISTVÁNRA

és BÁLINT (KOZMA) IDÁRA haláluk 5., illetve 15. évfordulóján. Küzdelem volt életük, fogadd be lelkük a mennyben, Istenünk. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Lányuk, Mária

és családjuk

4304926

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára,

TÖRÖK KLÁRÁRA (szül. FADGYAS) halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, fia, menye

és unokái

4304930

Hiába takar sírhalom, s borul rád a temető csendje, te akkor is itt élsz belül a bánatos szívünkben. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a kovásznai

id. MÁRTON LŐRINCRE halálának 3. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke

áldott.

Szerettei

4304953

A mélybe csak tested merült le, csak ő tűnt el a föld alatt, de lényed lényege ezerfelé szóródva is köztünk maradt. Fájdalommal és örök szeretettel emlékezünk a kilyéni

SZÉKELY ZSIGMONDRA tragikus halálának 25. évfordulóján.

Testvére és gyermekei

4304968