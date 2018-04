Gratulált Orbán Viktornak a választási győzelemhez Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, aki hivatalos Facebook-oldalán jó munkát és sok sikert kívánt a következő négy évben is. A bejegyzést egy, Orbán Viktor és Kelemen Hunor kézfogását megörökítő fotó kíséri. Üdvözölte a választások eredményeit Tőkés László, az EMNT, Szilágyi Zsolt, az EMNP, és Izsák Balázs, az SZNT elnöke is.

Az RMDSZ közleményt adott ki a vasárnapi magyarországi választások eredményeinek közzétételét követően. A dokumentum szerint Kelemen Hunor kifejtette, hogy Magyarországot a következő négy évben is az a kormány irányítja majd, amely bebizonyította: nemzetpolitikai víziójában, a mindennapi gyakorlatban is fontos számára az erdélyi magyarok közössége. Az RMDSZ elnöke szerint a magyarok az elkezdett munka folytatására szavaztak. Rámutatott: becslések szerint 180–195 ezer körüli azoknak az erdélyi magyaroknak a száma, akik a magyarországi választásra regisztráltak, és leadták voksukat. Hozzátette: az elmúlt hetekben az RMDSZ mintegy 100 ezer erdélyi magyar embernek segített szavazata leadásában, ami azt bizonyítja, hogy a közösség tagjai ezúttal is megbíztak a szövetségben, hiszen a voksolók több mint fele tőle kért segítséget, és rábízta szavazatát. Kelemen Hunor gratulált az Orbán Viktor és Semjén Zsolt által vezetett Fidesz–KDNP-nek. Elmondta: az RMDSZ partnerre lelt a párszövetségben, ezt a partnerséget a következő négyéves parlamenti ciklusban is tovább szeretné erősíteni. „Az erdélyi magyarok célja megmaradni és építkezni magyar közösségként, jólétben. Az RMDSZ ezt tekinti politikája alappillérének, a magyar kormány nemzetpolitikája pedig ehhez járul hozzá” – mondotta.

Kelemen Hunor úgy véli: a következő időszak kihívása a Románia és Magyarország kormányai közötti kapcsolat megerősítése, ami elengedhetetlen az erdélyi magyar közösség szempontjából.

Tőkés László a választás estéjén felállított nagyváradi eredményváróban értékelte a választásokat. Szerinte a szeretet aratott győzelmet a gyűlölet fölött: azok szenvedtek csúfos vereséget a választási versenyben, akik "a nemzet megosztásán ügyködtek", és azok arattak elsöprő sikert, akik "a magyarság önvédelmi harcának ügyét tűzték zászlajukra".

Az EMNT elnöke megállapította: a külhoni magyarok ellen irányuló kampánypropagandának nem volt foganatja, sőt a külhoni magyarok jelentős mértékben járultak hozzá a nemzeti erők sorsdöntő győzelméhez.

A Fidesz-KDNP-s színekben EP képviselői tisztséget is betöltő Tőkés László szívből jövő elismerését fejezte ki Orbán Viktor elnöknek.

Izsák Balázs egy Orbán Viktornak címzett nyílt levélben kijelentette: a Fidesz-KDNP választási győzelme egyben a székelyek győzelme is. Megállapította: "mindannyian arra vágyunk, hogy Magyarország független, szuverén állam legyen, a törvényeket magyar nemzeti érdekek figyelembevételével fogadják el, és az ország képes legyen megvédeni a maga határait. Ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy a székelység huszonegyedik századi autonómiatörekvése megtalálja azt a legszilárdabb támaszt, amely a nagyvilágban egyedül csak Magyarország".

Orbán Viktornak az SZNT egykori alakulóülésére küldött üzenetét idézve abbéli reményét hangoztatta, hogy a magyar szabadság kifele, Székelyföld irányába is fog épülni a következő négy évben.

Az EMNP Szilágyi Zsolt gratulációjáról számolt be hétfői közleményében. A pártelnök megállapította: a határon túli szavazók 94 százaléka a jelenlegi kormánypártokat támogatta a vasárnapi választásokon. "Ez a határon túli magyar állampolgárok egyértelmű támogatását és kiállását jelenti egy olyan politika mellett, melynek célja az európai és kárpát-medencei magyarság kultúrájának és identitásának megőrzése" – vélekedett. A részleges eredmények közzététele előtt Szilágyi Zsolt közölte: az Erdélyben leadott levélszavazatok csaknem felét – az előzetes adatok szerint közel 70 ezer szavazatot – gyűjtötték be és juttatták el a külképviseletekre, és felhívta a figyelmet, hogy hétfőtől várják mindazok jelentkezését, akiknek a Román Posta késve kézbesítette szavazólapját, megfosztva őket a választáshoz való joguktól. A panaszokat regisztrálják, és eljuttatják a külképviseletekre, valamint a Nemzeti Választási Irodához is.