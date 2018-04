Háromszéki diáksikerek

A kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum diákjai is jól szerepeltek. Albert Levente felvétele

A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban tartott Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyversenyen tizennégy háromszéki diák vett részt, ketten első és hárman második díjat érdemeltek ki, ők részt vesznek jövő héten Székelyudvarhelyen az Apáczai Csere János Nemzetközi Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyversenyen, hárman pedig dicséretet kaptak. A hatodik osztályban II. díjat nyert Szabó Alexia (sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola, felkészítő Domokos Judit), a Corvin Kiadó különdíját Sánta Eszter kapta (baróti Gaál Mózes Általános Iskola, felkészítő Benedek Erika), a kilencedikeseknél II. díjas Kovács Petra (sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium, felkészítő Tókos Ibolya), dicséretet kapott Fülöp Barbara (kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum, felkészítő Nagy-Babos Edit), a tizedik osztályban I. díjas Kádár Fruzsina mikós diák, akit a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és Babeş-Bolyai Tudományegyetem is díjazott, felkészítője Kedves Laura Rita, dicséretet kapott Gondos Borbála, a Nagy Mózes Elméleti Líceum tanulója, felkészítője Rancz Teréz, a tizenegyedikben I. díjjal tért haza Kozsokár Hanna mikós diák, aki kiérdemelte a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a BBTE és a Bolyai Társaság díját is, felkészítője Dobra Judit, a végzősöknél pedig II. díjas Voloncs Attila, a Nagy Mózes Elméleti Líceum diája, aki a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. különdíját is megkapta, felkészítő Deák Ferenc, dicsérettel jutalmazták Demeter Ágnest; a kézdivásárhelyi Református Kollégium tanulóját, felkészítő Rancz-Gyárfás Zsuzsanna.

Országos első és második díjjal tértek haza a Konstancán tartott színészmesterség tantárgyversenyről a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozatos diákjai. Egyéni versenyben Gyenge Tímea tizenkettedikes diák első díjat kapott, csapatversenyben, a #Love című előadással második helyezést értek el a Fazakas Misi vezette drámatagozat tanulói. A vetélkedőn százötven diák vett részt az ország tizenkét megyéjének drámatagozatairól. A Plugor Sándor Művészeti Líceum Campanella kórusa is jól szerepelt az országos döntőn, a Karácsonkőn szervezett versenyen második helyezést értek el a gimnazisták, karvezető Lőfi Gellért.

A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány szervezésében Kecskeméten tartott Zrínyi Ilona Matematikaversenyen ‌a másodikosok nyolcvanhárom versenyzős népes mezőnyében Szabó Panna Zsófia, a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás Általános Iskola diákja 12. helyen végzett, a harmadik osztályban Bán Krisztián (kézdivásárhelyi Petőfi Sándor Általános Iskola) a 16. helyen, a negyedikben Ráduly Roland Márk (sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium) a 14. helyen fejezte be a versenyt. Az elemi osztályokban az első húsz helyezettet díjazták, az V-XII. osztályban pedig a legjobb tízet évfolyamonként. Utóbbiak közé bekerültek: Miklós Janka hatodikos és Miklós Csenge tizedikes mikós tanuló, valamint Bereczki Anna, a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum hetedikes diákja.