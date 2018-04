Hajnal Jenő az MTI-nek elmondta, a csoda magyarázata az, hogy olyan nemzeti érdekek kerültek előtérbe, amelyek „nemcsak az anyaországi, hanem a határon túli magyarságot és a világ magyarságát is mozgósítani tudták”. Hajnal szerint az utóbbi nyolc év meggyőzte a vajdasági magyarokat arról, hogy nemzetpolitika szempontjából folyamatosságról van szó, míg az első évek a szellemi építkezést, a magyarságtudat erősítését szolgálták, addig később, ezekből építkezve a megerősödött anyaországi gazdaság már közvetlen segítséget tudott nyújtani. „Olyan beruházások kezdődtek el, amelyek azt a folytonosságot erősítik meg, amelyben gondolkodtunk eddig is” – magyarázta.

Pásztor István szerint a határon túliak számára alapjaiban nem volt fontos az, hogy a Fidesz–KDNP kétharmados többséget szerezzen, „de jó, hogy így alakult”.

A vajdaságiak nagy számban szavaztak – mondta a legnagyobb délvidéki magyar párt elnöke, bár pontos adatokról nem tudott beszámolni. A magyar kormány az utóbbi négy évben rengeteg olyan programot indította el, „ami másfajta mozgásteret, másfajta érvényesülési lehetőséget jelentett a vajdasági magyaroknak, vagyis a Vajdaságban magyarnak lenni közel egy évszázad után nem hátrányt jelentett, hanem előnyt” – utalt a magyar kormány vajdasági gazdaságélénkítési programjára a politikus.

Üdvözölte a Fidesz–KDNP választási győzelmét a felvidéki Magyar Közösség Pártja (MKP), amelynek elnöke, Menyhárt József tegnapi Facebook-bejegyzésében gratulált az országgyűlési választás győztesének „Győzött az erős Magyarország, ami nemcsak az anyaországi, hanem a külhoni magyar közösségek számára is jó hír” – írta Menyhárt József. Megjegyezte: a mostani magyar kormány volt az, amely 2010 után „rendbe tette Magyarországot”, és felkarolta a határon túli magyarok ügyeit, s az, hogy most erős felhatalmazással sikerült győzniük, azt is jelenti, hogy a magyar társadalom partnernek tekinti a külhoni magyarokat, és azt is jelzi, hogy a továbbiakban is számíthatnak a magyar kormány támogatására.

Andrej Babis ügyvezető cseh kormányfő, az ANO mozgalom elnöke tegnap délelőtt a Twitter-oldalán csehül és magyarul is gratulált Orbán Viktornak.

Leszögezte: szeretne az Európai Unió és a visegrádi csoport keretein belül, illetve kétoldalú szinten továbbra is együttműködni a magyar miniszterelnökkel.

Fanyalgó hangok

Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakcióvezetője tegnap gratulált Orbán Viktor kormányfőnek a Fidesz egyértelmű választási győzelméhez. A szociáldemokrata, a liberális és a zöldpárti képviselőcsoport sajnálatát fejezte ki az eredmények miatt. A Fideszt is a soraiban tudó EPP képviselőcsoportját vezető német politikus Twitter-üzenetében leszögezte, hogy „várakozással tekint a további együttműködés elé, hogy közös megoldásokat dolgozzanak ki az Európa előtt álló kihívásokra”.

Guy Verhofstadt, az EP liberális frakciójának vezetője azon véleményének adott hangot, hogy az EPP legitimálta Orbán Viktor „visszataszító kampányát, támadását a jogállamiság ellen és kísérletét egy tekintélyuralmi rendszer kiépítésére” azzal, hogy Manfred Weber anélkül gratulált a miniszterelnöknek, hogy felszólította volna az európai alapértékek tiszteletben tartására.

A bírálatokra reagálva Weber kiemelte, hogy tiszteletben kell tartani a Fidesz „demokratikus sikerét”, miután a kormánypárt a voksok csaknem felét megszerezte 70 százalékos részvétel mellett, de az Európai Néppárt ettől függetlenül „nagyon kritikus” bizonyos lépésekkel szemben.

Az Európai Szocialisták Pártja (PES) sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Orbán győzni tudott az „idegengyűlölő, Európa-ellenes” politikájával. Josef Weidenholzer, a szociáldemokraták alelnöke szerint az Európai Néppártnak lépnie kellene, s meg kellene fontolnia a magyar kormánypárti képviselők kizárását annak érdekében, hogy ne folytatódjon a demokratikus értékek csorbulása Magyarországon.

Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter nem szerepel a magyar választói névjegyzékben, ezért „érdektelen, hogy mit mond” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tegnap. A tárcavezető arra reagált, hogy Jean Asselborn a Die Welt német napilap hétfőn közölt cikkében úgy nyilatkozott: az Európai Uniónak határozottan cselekednie kell a Fidesz nagy aranyú választási győzelme után, semlegesítenie kell az uniós értékeken mutatkozó „kóros elváltozást”. A luxemburgi külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy különösen a magyar választások után „Németországnak és Franciaországnak, illetve minden, nem közönyös tagországnak az európai egyezmények alapján gyorsan és határozottan semlegesítenie kell ezt az értéktumort”.

Német gratulációk

Angela Merkel német kancellár írásban gratulált Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek választási győzelméhez – mondta a német szövetségi kormány szóvivője tegnap Berlinben. Hozzátette: „nagyon nyilvánvaló, hogy együttműködésünkben vitatott témák is vannak”, köztük a migrációs politika, de a kancellár és a szövetségi kormány továbbra is készen áll az együttműködés továbbfejlesztésére a kétoldalú kapcsolatok területén, valamint „közös EU-tagságunk, és a minket Európában egyesítő értékek keretében”.

A német Kereszténydemokrata Unió (CDU) a demokratikus választásokhoz illő módon gratulál Orbán Viktor magyar kormányfőnek és pártjának az egyértelmű választási győzelemhez – mondta a CDU főtitkára tegnap Berlinben. Annegret Kramp-Karrenbauer elmondta, hogy a választási eredmény kifejezi a Fidesz lakossági támogatottságát és „az ellenzéki erők gyengeségét is”. A CDU/CSU koalíciós társa, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) részéről a Bundestag-frakció egyik helyettes vezetője, Achim Post foglalt állást, leszögezve, hogy a választási kampány „nem volt fair”, és a választási eredmény révén Magyarország továbbra is „Európa problémás gyereke” marad.

A bajor Keresztényszociális Unió (CSU) gratulál Orbán Viktornak a nagyon magas választási részvételi arány mellett elért nagyon jelentős győzelméhez – mondta Horst Seehofer pártelnök, német szövetségi belügyminiszter (fotó) tegnap Münchenben. Kiemelte, hogy örül Orbán Viktor újabb győzelmének, és a CSU nevében is gratulál majd neki. Kiemelte, hogy a CSU és ő személyesen is mindig kitartott a magyar kormányfővel ápolt partneri kapcsolat mellett, és ez továbbra is így lesz.

Mint mondta, Orbán Viktor a kommunista diktatúrával szembeni ellenállás harcosai közé tartozott, és a lakosság többször világosan kifejezte a bizalmát iránta. Ennek a bizalomnak „nincs erősebb visszaigazolása, mint a siker a választóurnánál”, és Orbán Viktor ismét nagy sikert ért el – húzta alá Horst Seehofer.

„Csak azt tudom tanácsolni az EU-nak, hogy próbáljon meg ésszerű kétoldalú kapcsolatot kialakítani tagállamaival, különösen a kisebbekkel, mint Magyarország”. „Mindig helytelennek tartottam a gőg és a gyámkodás politikáját”, amely az EU részéről megmutatkozik „egyes tagállamokkal szemben” – mondta a CSU elnöke.