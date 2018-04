Újabb csattanós válasz Coldeának

„Ő, aki fenntartások nélkül elárulta Romániát, beszél nekünk árulásról, másokra mutogat, megfeddi őket, mint az erkölcsös farkas. (…) Csupán néhány kérdéssel fordulok hozzá, amelyeket egy barátom kért meg, hogy tegyek fel: Mivel ön állandóan Júdást és árulást emleget, talán megmondja nekünk, hogy elrendelt-e a hadseregben a legmagasabb tisztséget betöltő tisztek összetett megfigyelését, kezdve a vezérkari főnöktől, folytatva a különböző egységek vezetőivel, és nem csak. Amennyiben őket és a nemzetbiztonsági rendszer más struktúráinak vezetőit megfigyelés alatt tartották, talán megmondja nekünk, hogyan hasznosították az így gyűjtött információkat, és hány nemzetbiztonsági vizsgálatot indított a legfőbb ügyészség ellenük” – írta Dumitru Iliescu egy Facebook-bejegyzésben.

„Hátha kitér arra is, hogy kinek a kérésére foganatosította ezt az intézkedést, és kinek továbbította az illető információkat. Kíváncsiak vagyunk ugyanakkor arra is, hogy milyen információkat továbbítottak stratégiai partnerünknek, beleértve a protokollvillákban vagy a titkosszolgálat más ingatlanjaiban sűrűn megtartott találkozókon, és arra is, hogy ezek továbbításával súlyosan sérült-e vagy sem Románia nemzetbiztonsága. Amennyiben már nem emlékszik, kérje meg George Maior urat, az ön főnökét és bűntársát, hogy segítsen… A tolvaj kiált tolvajt! Júdás kiabálja, hogy mások követtek el árulást” – fogalmazott a SPP korábbi vezetője.

Florian Coldea, a Román Hírszerző Szolgálat volt igazgatóhelyettese a múlt héten, miután a hírszerzést felügyelő parlamenti bizottságban meghallgatták, olyan emberekről beszélt, akik elárulják az ország érdekeit, példaképpen Júdást említve. Nyilatkozata nagy visszhangot keltett, múlt pénteken Daniel Dragomir, a hírszerző szolgálat egyik volt ezredese azzal válaszolt, hogy (többek között) a székely „terroristák” ügyét is titkosszolgálati eszközökkel „gyártották”.