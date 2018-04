Ünnepi szabálysértések

13 ezer bevetést végeztek a Román Rendőrség emberei április 5–8. között, 2833 szabálysértést vagy bűncselekményt tártak fel, és 502 személyt értek tetten; emellett lefüleltek 43 országos vagy nemzetközi körözés alatt álló személyt is.

Csaknem 22 ezer bírságot szabtak ki – ezek összege meghaladja a 7,7 millió lejt – és 1324 gépjárművezetői jogosítványt vontak be, 140-et alkoholfogyasztás, 434-et gyorshajtás, 750-et pedig egyéb szabálysértések miatt. 406 gépkocsi törzskönyvét is bevonták. Országos szinten több mint 8000 rendőr vigyázott a közrendre minden nap, a rendőrség 1117 akciót szervezett és 11 958 esetben lépett közbe, ebből több mint tízezret a 112-es egységes sürgősségi hívószámon jelentett be a lakosság.