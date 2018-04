Mi, hol, mikor

Csütörtökön: 9.30-tól a tudományos konferencia hivatalos megnyitója; 9.40-től a tudományos konferencia a CARP szállodában; 15–17 óráig a Kőrösi Csoma Sándor Líceum Csoma-díjainak átadása a Kovásznai Művelődési Központban; 15 órától a tudományos konferencia folytatása a CARP szállodában; 17-től Sorsok című Csoma-tárlat megnyitója a Kádár László Képtárban (a Kőrösi Csoma Sándor-díj és a Szentimrei Judit-díj átadása), megnyitó beszédet mond: Vécsi Nagy Zoltán, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője, Közreműködik: Petrova Anasztázia (udmurt népdalok); 17.30-tól könyvbemutató a Kádár László Képtárban: Kőrösi Csoma Sándor Kötődések című kötetet bemutatja: Ferenczné Szőcs Éva, a könyv szerkesztője; 18-tól Adigzsi tuva sámán tavasz-köszöntő szertartása, közreműködik Kanalas Éva a Kádár László Képtár udvarán; 18-tól az Adyák diákszínpad előadása Csomakőrösön: Rovarok; 18.30-tól a Háromszék Táncegyüttes Két kezem forgatta, szívem táncoltatta című előadás a Művelődési Központban; 20-tól gyertyás-fáklyás megnyitó a Városi Művelődési Ház előtti Kőrösi Csoma Sándor-szobornál. Beszédet mondanak: Tóth László főkonzul, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa részéről; Gyerő József, Kovászna város polgármestere; Szebeni Zsuzsa – Balassi Intézet; Varga Csaba jogfilozófus; Gazda József, a KCSS Egyesület elnöke; Balogh Zoltán református esperes; Péter Arthur római katolikus plébános. Közreműködik a kovásznai Pastorala Kamarakórus – karvezető Szántó Kinga és a Hozsánna Kamarakórus – Gyerő Katalin karnagy; a Kovásznai Ifjúsági Fúvószenekar – Kertész Barna karnagy vezetésével. A rendezvény koszorúzással zárul.

TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

A Kőrösi Csoma Sándor – Tegnapi és mai magyarság című tudományos konferenciájának csütörtöki programja: 9.30-tól megnyitó; 9.45–11.30-ig Csoma nyomdokain – elnök: Varga Csaba jogfilozófus; Aradi Éva: A szabáthui levelek igazsága; Nagy Lajos: Csoma Sándor haláloka; Flórián Csaba: Kalkuttától Dardzsilingig – Csoma nyomában; Nemes Gyula: (Nagyernye) Kőrösi Csoma Sándor Marosvásárhelyen; Vízi Ildikó: Kőrösi Csoma Sándor munkásságának értékelése a neves román orientalista, Cicerone Poghirc szemszögéből; Müller Alajos: Egy hajdani utazás film-dokumentuma. 11.45–13.15-ig Magyar múlt – elnök: Czeglédi Katalin, a Károli Gáspár Református Egyetem tanára; Varga Csaba: Jogi népszokások mint tanúságok múlt és jelen magyarságáról; Vidák István: Nemezsátor a honfoglalás korában; Fehér András: A Szentkorona 40 éve, mérnöki szemmel; Halasy Nagy Endre: Az elfelejtett évszázad; Szakács Gábor: Hunyadi Mátyás emlékéve. 15–16.20-ig A nyelv mint tanú – elnök: Szathmári Botond, a Buddhista egyetem tanára; Sántha Attila: Gyergyó-, Csík, valamint Telegdiszék víznévi eredetéről; Czeglédi Katalin: A magyar nyelv kapcsolatai a Bulgár évkönyvek alapján; Bérczi Szaniszló: Szótár magányos mássalhangzókból; Kalmár István: A nyelvtudomány elvi kérdései. 16.20–17-ig Őstörténet – elnök: Balázs Lajos, a Sapientia Tudományegyetem tanára; Szádeczky Kardos Irma: Szimbólumokkal az őshazahagyományok nyomában; Pogátsa István: Ellentmondások a finnugor elmélet és a történelem-tudomány megállapításai között.

KÖLTÉSZETNAPI ÜNNEPI MŰSOR

A Nagy Mózes Elméleti Líceum és a Mikes Kelemen Elméleti Líceum diákjainak közös ünnepi műsorára kerül sor a magyar költészet napján, ma 18 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Házban Deák Ferenc, Koszta Ervin, Haszmann Júlia és Török Katalin szervező tanárok közreműködésével.

BÁBSZÍNHÁZ

A Cimborák Bábszínház ma, csütörtökön és pénteken 10 és 12 órától A három kismalac című előadást játssza Sepsiszentgyörgyön a Cimborák Bábszínház stúdiótermében. A jegyek előfoglalását, szervezett csoportok bejelentkezését a 0755 335 400-as (Csüdöm Eszter) telefonra várják. Jegyár: 7 lej.

SZÍNHÁZ

Az M Stúdió és a Frenák Pál Társulat közös produkcióját, a To-R című előadást ma 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban adják elő. Rendező-koreográfus: Frenák Pál.

Egyéni előadás. Nemes Nagy Ágnes verseiből és prózáiból Kettős világban címmel összeállított egyéni előadását P. Magyarosi Imola ma 19 órától Sepsiszentgyörgyön játssza a MAGMA Kortárs Kiállítótér pincéjében.

Városi Színház. A kézdivásárhelyi magyar színház a Vigadó Művelődési Ház nagytermi stúdiójában ma 13.15-től Karinthy Kávéház – Karinthy Frigyes karikatúrái alapján című előadást játssza.

Tamási Áron Színház. A sepsiszentgyörgyi magyar színház nagytermében csütörtökön 19 órától a nagyteremben a Lewis Caroll Alice Csodaországban és Alice Tükörországban című meseregényei alapján a sZempöl Offchestrával közösen készített Alice című produkció, Bocsárdi László rendezésében.

MOZI

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai programja: 16-tól A Viszkis román felirattal; 16.15-től Nyúl Péter román felirattal; 18-tól Mária Magdolna román felirattal; 18.15-től Én, Tonya román felirattal; 20.15-től Tűzgyűrű: Lázadás román felirattal; 20.30-tól Ready Player One román felirattal. Pénztár és telefonos helyfoglalás 15 órától, telefon: 0787 526 102. Részletek a www.arta.cityplex.ro/hu honlapon.

VÉRADÁS A SZIMPLÁBAN

A sepsiszentgyörgyi Szimpla a Kovászna Megyei Vérközponttal karöltve megszervezi a Be Someone's Hero! It's in Your Blood! kampány első kiadását. Ma 8–18 óráig a Szimplában várnak mindenkit, aki hajlandó és alkalmas a véradásra: legalább 50 kg testsúly, betöltött 18. életév szükséges, a regisztrációhoz kötelező a személyi igazolvány. A véradás előtt étkezni kell és sok folyadékot fogyasztani! A gyógyszerszedés önmagában nem kizáró ok, a helyszínen lévő orvos felelősséggel dönt erről (gyógyszertől, betegségtől függően). A vérvételt a Kovászna Megyei Vérközpont szakképzett személyzete hajtja végre a Mobil Véradó Központban.

RÖVIDEN

Áramszünet. Nyujtódon április 11–13. között naponta 9–17 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

Bedő Imre előadása ma 19 órától hallgatható Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Házban Nők és férfiak, krízisek és lehetőségek címmel. A belépés adomány jellegű.

A Férfi Felelősség Fáját Kézdivásárhelyen is elültetik ma 16 órakor a Fortyogó borvízforrás melletti parkban. A nagyszabású, egész Kárpát-medencére kiterjedő akció célja felhívni a figyelmet a férfiak családi és társadalmi felelősségvállalásának, értékközpontú példamutatásának a fontosságára. Részt vesz az akción Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója.

Jogi szolgálat. Szerkesztőségünkben ma 13–15 óráig Balogh Klára jogtanácsos fogadja a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

Cserebereklub. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Hobbi Cserebereklubjába ma 16 órától várnak minden szenvedélyes gyűjtőt.

A szívbetegek sepsiszentgyörgyi egyesülete csütörtökön 17 órától tartja összejövetelét a Gyermekjogvédelem épületében. Új tagok jelentkezését is várják.

Elveszett egy vékony barna fémkeretes olvasószemüveg vasárnap kora délután Sepsiszentgyörgy központjában. Megtalálóját kérjük, jelezze a 0723 365 233-as telefonszámon, vagy adja be szerkesztőségünk titkárságára.

ÜGYELET

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line I (telefon: 0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dona gyógyszertár teljesít szolgálatot.

TÁNC

A Háromszék Táncegyüttes a Két kezem forgatta, szívem táncoltatta című folklórműsort április 12-én 18.30-tól Kovásznán, a Városi Művelődési Házban; az AranyAsszonyok című rituális folklórelőadást április 23-án játssza 19 órától a Háromszék Táncstúdióban. * Online is lehet jegyet váltani a társulat előadásaira a www.biletmaster.ro oldalon. Emellett a sepsiszentgyörgyi előadásra a kulturális szervezőirodában is kaphatók jegyek.

KÖNYVBEMUTATÓ

A kézdiszentléleki Közösségi Házban a Nyugdíjas Klub szervezésében április 12-én, csütörtökön 19 órától Kis Emese Háromszéki Emlékfák nyomában című könyvének bemutatójára kerül sor. A könyvet Ambrus Ágnes, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem nyugalmazott adjunktusa méltatja, közreműködnek a kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület, és a Bod Péter Tanítóképző diákjai: Jánó Kinga, Marthi Szabina, Bedő Bíborka, és Nagy Hanga.

RÁDIÓ

A Mária rádió sepsiszentgyörgyi stúdiójának élő adásai: ma 6-tól napindító gondolatok, 6.15-től zsolozsma – reggeli dicséret, 6.40-től Ébredjen a Mária rádióval, 9-től imaszándékok fogadása, 9.15-től dicsőséges rózsafüzér, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.