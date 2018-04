A Gob Squad társulatot 1994-ben alapították az Egyesület Királyság-béli Notthingam Trent és a német Greissen Egyetem diákjai. 1999 óta Berlinben működik. A társulat előadásai, az Antarktiszt leszámítva, minden kontinensre eljutottak. Kitchen című munkájukat 2012-ben a New Yorks’s Drama Desk Award-al díjazták. További munkáik is számos fontos fesztiválon megfordultak már, Before your Very Eyes című előadásukat például a német nyelvterület legfontosabb színházi szemléjén, a Theatertreffenen is bemutatták.

A társulat tagjai a Gob Squad-ot egy hétfejű sárkánynak, egy művészeti kollektívának tartják, melynek hét főnöke van. Így a Gob Squad egy skizofrén lény, aki többszörösen hasadt személyiséggel rendelkezik: hermafrodita, több nemzetiségű és többnyelvű, patchwork-család és társadalmi utópia egyszerre. A társulat tagjai 1994 óta terveznek, rendeznek és játszanak együtt egy olyan játszótéren, ahol a színház összetalálkozik a képzőművészettel, a médiával és a hétköznapi valósággal.

A Gob Squad célja, hogy felfedezze a szépet ott, ahol a legkevésbé észrevehető: utcán, metrón, sikátorban, parkoló mélygarázsban.

Az a vágy hajta őket, hogy kiemeljék a hétköznapot a szürkeségből és a passzív nézőt a kényelmes színházi székből.

Kitchen című projektjük időutazásra hív bennünket: 1965-öt írunk, amikor egy új időszámítás veszi kezdetét. A pop-art, a szupersztárok, a szubkultúrák, a feminizmus, a drogok, a reklámok és a szabad szex fényes csillagai most emelkednek fel, hogy beragyoghassák a Nyugat teljes egét, s olyannak mutassák az éjszakát, amilyennek még soha nem láttuk.

Hogy megérthessük, miről van szó valójában, a Gob Squad visszavisz minket azokba az eldugott new yorki mozikba, ahol minden kezdődött. Andy Warhol Kitchen (Konyha) című filmje – amelyben lényegében semmi számottevő nem történik – tökéletesen megőrizte azt az alaphangulatot, ami a hatvanas éveket jellemezte: szöveget tanulni unalmas, a színészek inkább csak úgy lazulgatnak, elvannak ezzel-azzal, beszélnek a bulikról, szexről, drogokról, de valójában nem látunk semmit az egészből. A Gob Squad pedig ugyanazt keresi Warhol filmjében, amit Warhol keresett az őt körülvevő valóságban: mi számít eredetinek, meddig megyek el, hogy eredeti legyek, mikor vagyok önmagam, mit jelent, hogy itt és most, ki vagyok valójában, ki vagy te valójában, milyen igazi mélységeket rejt a „modern élet” ragyogó felszíne.

Az előadást kétszer mutatják be a Reflex4 fesztiválon: május 10-én 20 órai kezdettel, május 11-én 18 órától a Tamási Áron Színház Kamaratermében.

Jegyeket április 10-től a Tamási Áron Színház jegypénztáránál, a Kulturális Szervezőirodában, illetve online a www.biletmaster.ro weboldalon válthatnak. A Szervezőiroda nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9 és 16 óra között, pénteken 10-14 óra között. Előzetes foglalásra nincs lehetőség. Bővebb információk a fesztivál előadásairól a www.reflexfest.ro weboldalon találhatóak.