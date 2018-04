A tűzoltók sem kivételek

Sikó Imre polgármester úgy fogalmazott, sajnálatos, hogy a prefektus mindenbe beleköt: miért ne lehetne néhány embernek szimbolikusan megköszönni, amiért egész esztendőben készenlétben áll, s ha valahol beüt a baj, akkor szó nélkül félreteszi saját érdekét csak azért, hogy máson segíthessen?

„Nem ez az első alkalom, hogy valamibe beleköt a prefektus, s biztosan tudom, nem is az utolsó eset, szóval nem lepődtem meg. Eleget tettünk kérésüknek, visszavontuk a kifogásolt cikkelyt, az önkéntes tűzoltók pedig tudomásul is vették, mindenkinek be kell fizetni az illetéket. Én viszont azon leszek, hogy valami más megoldást találjunk arra, miként fejezhetjük ki nagyrabecsülésünket a tűzoltók áldozatvállalása miatt” – mondotta a községi elöljáró.