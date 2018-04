Háromszék Moldovában

Kovászna Megye Tanácsának sajtóirodája közölte, a háromszéki szervezet a legszebb stand címet elnyerő Románia standján társkiállítóként képviselte Háromszéket, Székelyföldet.

Katalógusokkal, térképekkel, idegenforgalmi egységek és programszervezők reklámanyagaival igyekeztek népszerűsíteni a térséget, a kúriák és gyógyfürdők világát. A vásárra látogatók háromszéki palackozott borvizeket és gyógyvizeket is megkóstolhattak.

Jánó Szabolcs, a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület igazgatója szerint a tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a látogatók ismerik a székelyföldi desztinációkat, Szovátát, Sóvidéket, Tusnádfürdő térségét, és egyre nagyobb érdeklődés övezi Kovászna fürdővárost is. „A gyógyturizmusra továbbra is koncentrálnunk kell, hiszen a látogatók számára nem ismeretlen kínálatunk: a magas színvonalú szolgáltatásokat ajánló négycsillagos szállodák wellness és gyógykezelési kínálata mellett keresettek a háromcsillagos hotelek is, amelyek szintén rendelkeznek kezelőbázissal. A mofettás terápia terén pénztárcabarát alternatíva a hatolykai fürdőközpont ajánlata, ezt alátámasztja, hogy a vásár végét követő napon máris volt visszajelzés és igény a szolgáltatások iránt. A moldovai kiállítás potenciális turistákat biztosíthat megyénknek, hiszen szinte szomszédok vagyunk, megfelelő népszerűsítéssel, idegenforgalmi rendezvényeken való részvétellel még ismertebbé tudjuk tenni megyénket” – fogalmazott az igazgató. Hozzátette, az egyesület mellett az Őzike, Szarvas és Kovászna szállót működtető Turism Kovászna Rt. is jelen volt a turisztikai vásáron.