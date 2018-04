Új ügyvédet szerződtetnek

A határozattervezetet előterjesztő Hegedüs Ferenc önkormányzati képviselő, a kereskedelmi egységek eladásával foglalkozó különbizottság elnöke elmondta: a brassói Iancu Mândru ügyvéd betegsége miatt márciusban már kétszer kért halasztást és idejében jelezte, hogy az április 13-i tárgyaláson sem tud jelen lenni, mivel kórházban van, ezért új ügyvédet kell szerződtetniük. Azt is közölte, hogy megkereste Laczkó Dávid Géza helybeli ügyvédet, aki átiratban jelzett vissza, hogy tízezer lejért (áfa nélkül) vállalja a kézdivásárhelyi tanács jogi képviseletét.

Hegedüs Ferenc a per állásáról is tájékoztatta a jelenlevőket. Elmondta: két felértékelés is történt, a helyi tanács által felkért szakcég először mintegy hétszázezer euróra értékelte fel a kezelő- és üdülőközpontot, valamint a hozzá tartozó négyhektáros területet.

Az egység volt bérlője ezt megvétózta, ezért a törvényszék újabb felértékelést rendelt el, ami nyomán 540 ezer eurós vételárat állapítottak meg, amit a volt bérlő ismét megtámadott.

„A volt bérlő is felértékeltette az ingatlant – azt mi nem láttuk –, ami tudomásunk szerint mintegy százezer eurós nagyságrendű. Óriási, több mint négyszázezer eurós a két felértékelés közötti különbség” – hangsúlyozta Hegedüs, aki az elmondottakhoz még annyit fűzött hozzá, hogy a március 23-i tárgyaláson a bírói testület arról döntött: átiratot küldenek a kézdivásárhelyi közjegyzőknek, amelyben azt kérik, küldjenek másolatokat 2016-tól kezdődően mindazokról az adásvételi szerződésekről, amelyeket fortyogói területekre kötöttek meg, hogy lássák azok reális értékét. A határozattervezet módosítását egyhangú szavazattal fogadták el.