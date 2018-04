Embercsempészeket fogtak

A bűnszövetkezet leleplezését előzőleg az európai uniós tagországok közti ügyészségi együttműködést koordináló szervezet (Eurojust) is bejelentette, hozzátéve, hogy az általa és a rendőrségi együttműködést irányító Europol által összehangolt nemzetközi akcióban Ausztria területén öt házkutatást végeztek és előzetes letartóztatásba helyeztek egy pakisztáni gyanúsítottat.

A DIICOT közlése szerint Romániában hétfőn 18 – Máramaros, Bihar, Arad és Temes megyei – helyszínen végeztek házkutatást, és kilenc embercsempészéssel, illetve bűnszövetkezet létrehozásával és működtetésével gyanúsított román állampolgárt vettek őrizetbe, egy bűnsegédlettel gyanúsított tizediket pedig hatósági felügyelet alá helyeztek.

A vádhatóság szerint alapos a gyanú, hogy az Ahmed Kan Szaíd pakisztáni és Timis Istrate román állampolgár által megszervezett, legalább 15 tagú bűnszövetkezet tavaly februártól nyár elejéig számos esetben juttatott át – vagy kísérelt meg átjuttatni – Bulgáriából, Szerbiából vagy Ciprusról érkező illegális bevándorlókat a román–magyar határon azzal a céllal, hogy Ausztrián keresztül Németországba, Olaszországba vagy Szlovéniába juttassák őket. A DIICOT hat, tavaly márciustól május végéig Ausztriában, Magyarországon, illetve Romániában feltartóztatott csoportot említ meg, amelyeknek az útját a most lebuktatott embercsempész-banda szervezte. A legnagyobb „szállítmányt” tavaly április 21-én a nagylaki román–magyar autópálya-határátkelőn leplezték le a hatóságok. Akkor egy Magyarországra tartó román rendszámú teherautó rakterében 111, Romániában már regisztrált menedékkérő próbált illegálisan átjutni a román–magyar határon. A rakomány nélküli teherautót egy 40 éves román állampolgár vezette, aki kihallgatása során azt állította, fogalma sincs arról, hogy kerültek a migránsok a járműre, de útja során több kamionparkolóban is megállt. A DIICOT közleménye megemlíti, hogy a gyanú szerint az embercsempészek több, a nagylaki átkelőnél dolgozó határrendészt is megvesztegettek, hogy szemet hunyjanak, amikor illegális migránsokat juttattak át a határon, de a közleményből nem derül ki, hogy határrendészek is vannak-e az őrizetbe vett kilenc gyanúsított között.