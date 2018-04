Ki legyen az áldozat? -- A She She Pop formateremtő német társulat először lép fel Romániában (REFLEX4)

A She She Pop 1998-ban alapított, Európa-szerte ismert és elismert német performansz- csoport, amely rendező nélkül, az alkotók által közösen létrehozott koncepió alapján működik. A társulat előadásaiban visszatérő téma a voyeurizmus, a művészi prostitúció és a női öncenzúrázás. Esztétikájukban szívesen használják a pop-kultúra és egyéb szubkultúrák (szappanopera, valóság show, ponyvaregény) eszköztárait. Testament című Lear-adaptációjuk 2010-ben a német Favoriten Fesztiválon Wild-Card-díjat kapott, majd 2011-ben az Impulse Fesztiválon ugyanezt az előadást a Goethe-Institut díjával méltatták.

„A She She Pop értelmezésében a színpad olyan tér, ahol döntések születnek, ahol ki lehet próbálni bizonyos típusú párbeszédeket és kapcsolódási formákat, nagyvonalú gesztusokat lehet tenni és meg lehet szabadulni társadalmi beidegződésektől. Előadásainkat közösen találjuk ki. Nincs rendező, szerző és színész sem. A szövegeket és koncepciókat közösen dolgozzuk ki. Nem tekintünk színészként magunkra. Ehelyett érdekes feladatokat találunk ki magunk és mások számára, amelyeket nyilvánosság előtt, a színpadon szeretnénk megoldani. Mindegyik előadó kialakítja a maga nézőpontját az adott anyaggal kapcsolatban, saját tapasztalati horizontjára alapozva. Ezt a megközelítést egyesek önéletrajzi színházként értelmezik. Mi viszont az életünkre vonatkozó referenciákat módszerként és nem tartalomként használjuk munkánkban. A She She Pop egy női társulat. Az a tény, hogy léteznek benne férfitagok vagy együttműködők, nem változtat ezen. Erről az alapról érthető meg, hogy miért merülhet fel a cselekvés és cselekvésképtelenség kérdése, az egymásnak szegeződő tekintetek szövedékének problematikája és a hatalmi struktúrák ügye, olyan témáké, amelyek óhatatlanul előbukkannak munkáink során.”

A Tavaszi Áldozat Igor Sztravinszkij orosz zeneszerző korszakalkotó balettje, a 20. századi zenei gondolkodás egyik alappillére.

A mű központi témája az a pogány áldozati szertartás, amely minden kultúrában fellelhető, s melynek lényege, hogy a föld csak akkor újulhat meg és válhat ismét termővé, ha a közösség egy szüzet áldoz neki rituális haláltánc formájában.

A She She Pop Sztravinszkij művét ürügyként használva, ezt a rítust járja körül, s keresi e mintázat működését a jelenben: ha valamit vagy valakit fel kell áldozni egyáltalán, akkor ki vagy mi legyen az, illetve milyen formában történjen meg. Az előadás két világszemlélet (tradíció és modernitás) és két generáció (anyák és lányok) képét exponálja ugyanarra a felületre, a közös és markánsan eltérő vonásokat keresve egy újrafogalmazott rítus reményében.

