Sikeres volt a rendhagyó vérgyűjtés

Veress Ferenc korábban is adott vért, de a Szimplában soha nem járt. Barátaitól hallott az akcióról, azt mondja, az egészséges embereknek kell segíteniük azokon, akiknek vérre van szüksége, ezért jelentkezett. Egri Csilla a Szimpla szórakozóhelyen dolgozik, első alkalommal jelentkezett véradásra, bár korábban is hallott arról, hogy a véradás egészséges, jót tesz a szervezetnek, de számára is a segítségnyújtás az elsődleges. Fekete-Lovas Zsolt akkor döntött a véradásról, amikor meglátta a különleges autóbuszt, és átgondolta, hogy bizony sok, műtéti beavatkozáson áteső embernek segíthetnek. Adrian Bucur különlegesnek tartja, hogy a megyei vérközpont egy szórakozóhellyel közösen szervezte az akciót, de nagyon helyesnek is véli ugyanakkor. Egy kicsit az is vezérelte, hogy jelentkezzék, mert le szeretné küzdeni a benne lévő félelmet, talán ezért is győzte meg egy munkatársát, hogy ő is eljöjjön és vért adjon. Azt mondta, a másik szempont amiért részt vesz, hogy ritka vércsoportja van, zéró, Rh negatív, és úgy véli, fontos, hogy egy vérközpont készletében minden vércsoportból legyen tartalék, hogy segíthessenek a bajba jutott emberen. Molnár Károly már több alkalommal adott vért, családjában többször volt szükség vérre, de azt is fontosnak tartja, hogy ezáltal magas vérnyomását is jobban karban tudja tartani. Szerinte nagyon hasznos az akció, javasolja, hogy máskor és máshol is szervezzenek hasonlót.

Győző és Kinga, a Szimpla működtetői lapunknak elmondták, azt akarták, hogy egy kicsit nonkonformista környezetbe vigyék a véradást, hátha olyanok is jelentkeznek, akik nem rendszeres önkéntesek, de ezzel az alkalommal belekóstolnak abba, hogy ez mit jelent.

Mindketten adtak már vért többször is, azt tapasztalták, több rendszeres véradó abból a kategóriából kerül ki, akiknek sokat jelent az a kolbász és ebédjegy, amit ilyenkor adnak nekik, és arra számítanak, ez a rendhagyó helyszín életerős fiatalokat is odavonz, és hátha belőlük is válnak rendszeres önkéntesek.

Tegnap délelőtt, alig néhány óra alatt több mint húszan jelentkeztek a mobil vérbegyűjtőbe, alacsony testsúly, illetve alacsony vérnyomás miatt néhányukat el kellett utasítani, délben tizennyolc zacskó vérrel tért vissza a buszlaboratórium a vérközpont székházához. Dr. Andy Rosin intézményvezető, aki a helyszínen végezte a kötelező vizsgálatokat, lapunknak azt mondta, nagyon sikeresnek tartja az akciót, a véradók rendkívüli polgári öntudatról tettek tanúbizonyságot, a helyi motorosklub pedig máris jelezte, hogy egy következő rendhagyó vérbegyűjtést szívesen megszervezne a vérközponttal együttműködve.