Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, sógor, rokon, jó szomszéd,

id. FEJÉR ISTVÁN

életének 75. évében türelemmel viselt betegség után elhunyt.

Temetése 2018. április 13-án, pénteken 15 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi római katolikus ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4305034

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, férj, édesapa, nagyapa, testvér, após, apatárs, rokon, szomszéd, jó barát és ismerős,

BENDE JÁNOS

életének 71., házasságának 46. évében 2018. április 10-én rövid betegség után elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait április 14-én, szombaton 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a baróti ravatalozóháztól a református egyház szertartása szerint.

Részvétfogadás április 13-án 16–18 óra között, valamint a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

19972

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

HANDRA MIHÁLY

életének 84., özvegységének 5. évében 2018. április 11-én elhunyt.

Temetése 2018. április 13-án, pénteken 15 órakor lesz az ozsdolai ravatalozóházból a helyi temetőben.

A gyászoló család

10752

Részvét

Mély megrendüléssel értesültünk dr. KEREKES JENŐ háziorvos főorvos, a Kovászna Megyei Orvosi Kamara elnökének elhunytáról. A Kovászna Megyei Orvosi Kamara vezetőtanácsa ezúton is szeretné kifejezni a gyászoló családnak őszinte együttérzését az elmúlás okozta mérhetetlen fájdalmában.

170411

Megemlékezés

Elmentél tőlünk egy áprilisi napon, azóta tied a csend, a nyugalom. Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban. Hiányodat nem pótolja semmi, míg élünk, nem fogunk feledni. Fájó szívvel emlékezünk az egerpataki ifj. MAKSAI ÁGNESRE halálának első év­fordulóján.

Szerettei

4305040

Az életünk nektek köszönhetjük, hogy felnőttünk, s ott voltunk köztetek, oly sok szép évet együtt éltünk át. De most már ránk tört a rút magány, elmentetek tőlünk örökre már. Nem látunk többé, se anyám, se apám. Angyalok vigyáznak most már ránk, hisz azok lettetek, édesanyánk, édesapánk. Fájdalommal és örök szeretettel emlékezünk drága szüleinkre, a gidófalvi KOLCZA ­ZSUZSANNÁRA, akit ma egy éve, valamint KOLCZA GYULÁRA, akit 29 éve kísértünk utolsó útjára. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Három leányuk, három vejük, unokavejük, nyolc unokájuk

és a kicsi Anna

4304990

Ma hat hete, hogy drága szerettünk, ­DAMOKOS ZSOLT GYULA földi élete 50 éves korában véget ért. Két dolgos keze lehanyatlott. Hitünk szerint, bízva Isten irgalmas szeretetében, őrizzük emlékét.

A gyászoló család

4305009

Fájó szívvel emlékezünk a szárazajtai születésű sepsiszentgyörgyi BARTHA IRMÁRA halálának 3. évfordulóján. Soha el nem feledjük. Pihenése legyen csendes.

Leánya és családja

4305024

Úgy mentél el csendben és szerényen, drága jó lelked nyugodjon békében. Fájó szívvel emlékezünk

DUCA COSTICÁRA ­halálának 7. év­fordulóján.

Szerettei

4305028

Egy édesanyát elfeledni nem lehet, ő a szívünkben él örökre. Fájdalommal emlékezünk édesanyánkra, az egy éve elhunyt, nagyajtai VALÁDI ­ERZSÉBETRE. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4305030