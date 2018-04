Meghallgatták a Facebook vezetőjét

Hamis profilokat távolítottak el a Facebookról, többi között a magyar parlamenti választások előtt is – közölte Zuckerberg, a közösségi portál alapítója és elnök-vezérigazgatója kedden, kétnapos kongresszusi meghallgatásának első napján.

A szenátus igazságügyi és kereskedelmi bizottsága előtti meghallgatáson a kaliforniai Dianne Feinstein szenátor kérdésére válaszolva Zuckerberg egyebek közt azt mondta: a vállalat olyan eszközöket fejlesztett ki, amelyek segítségével sikerült eltávolítani hamis profilokat. Hamis identitású felhasználók nem csupán az idén novemberben esedékes, úgynevezett félidős amerikai választások előtt bukkantak fel a közösségi oldalon, hanem megjelentek a magyarországi, brazíliai, mexikói, pakisztáni és indiai voksolások előtt is – szögezte le. Dianne Feinstein kérdésére Zuckerberg megismételte a hétfői írásos nyilatkozatában is szereplő megállapítását, miszerint a Facebook egyik legnagyobb hibája volt, hogy 2016-ban, az amerikai elnökválasztások idején túl lassan reagáltak az orosz behatolási kísérletekre.

Zuckerberg elkerülhetetlennek nevezte a közösségi média bizonyos fokú szabályozását.

Jan Schakowsky demokrata párti képviselő felsorolta a Facebook és személy szerint Mark Zuckerberg eddigi, sokszor ismételt bocsánatkéréseit, idézve még egyetemista korában elhangzott bocsánatkéréseit is, s megjegyezte: ez is arra utal, hogy az önszabályozás egész egyszerűen nem működik. Mark Zuckerberg erre reagálva hajlandónak mutatkozott a „bizonyos fokú” szabályozás elfogadására. A képviselők kérdéseire közölte azt is, hogy saját, személyes adatai szintén szerepeltek a brit–amerikai Cambridge Analytica cég által illetéktelenül feldolgozott profilok között.