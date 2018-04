Közel 11 ezer levélszavazatot gyűjtött be Háromszéken az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), zömüket – 80 százalék – a megye városaiban, a vidéki településeken tanácsosaik, a tagság, valamint önkéntesek kapcsolódtak be ebbe az igen fontos feladatba – ismertette az anyaországi választások kapcsán Kolcza István. Az EMNP sepsiszéki elnöke tegnapi sajtótájékoztatóján köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik az ügy mellé álltak, ugyanakkor leszögezte: a rájuk, illetve az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsra bízott levélszavazatok biztosan célba értek, azokat személyesen juttatták el és adták át a konzulátusnak.

Széki bontásban mintegy hétezer szavazatot gyűjtöttek be Sepsiszéken, a megyeszékhelyi irodában 5233 levélszavazatot vettek át. Kézdiszéken közel 2500, Erdővidéken pedig több mint 1500 szavazat gyűlt össze. Orbaiszék teljesítményét kellemes meglepetésnek nevezte, ott több mint félezer szavazat gyűlt össze. Emellett irodáik munkatársai hozzájárultak az azonosító nyilatkozatok kitöltéséhez is – mutatott rá Kolcza, megjegyezvén, a beérkezett levelek jelentős részét – 65–70 százalék – lezárva vették át, így ezeknél nem tudták ellenőrizni az adatlapok helyességét. A fennmaradó 30 százálék esetében segítettek a nyilatkozatok kitöltésében, a különféle hiányosságok pótlásában is, összességében pedig több ezer embert támogattak abban, hogy éljen szavazati jogával az április 8-ai választáson. A továbbiakban várják mindazok jelentkezését a Demokrácia Központokban és a néppárt önkormányzati képviselőinél, akik nem kapták meg idejében a szavazólapjukat, és emiatt nem voksolhattak. Az adatokat összesítik, majd eljuttatják a Nemzeti Választási Irodához – vázolta Kolcza István.

Csegedi Zolna Ibolya, aki szeptember óta munkatársa az EMNT irodájának, elmondta, nagyon sok idős polgár fordult hozzájuk segítségért, s azt tapasztalta, öröm volt számukra, hogy megérhették az anyaországi választásokon való részvételt. Kifejtette azt is, hiányolta a fiatalok jelenlétét, igen kevesen tértek be hozzájuk vagy nem éltek szavazati jogukkal.

Bálint József, az EMNP háromszéki szervezetének elnöke úgy fogalmazott, élmény volt azokkal találkozni, akik a voksolás kapcsán felkeresték őket, az irodában dolgozók operatívan, szívvel-lélekkel végezték munkájukat, mint mondta: a választás – tétjén túl – érzelmi töltettel is bírt. Jogunk volt részt venni a választáson, ezért a mi sikerünknek is könyvelhetjük el – fejtette ki a végeredmény kapcsán. Megjegyezte, a Demokrácia Központoknak a levélszavazatok közel felét sikerült begyűjteniük, kollégáik ezzel is bizonyították, szükség van erre a rendszerre.