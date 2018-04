Következő írásunk

Perrel fenyegeti az oktatási minisztériumot néhány neves hazai egyetem: a Bukaresti Egyetem, a fővárosi Közgazdasági Akadémia, a Közigazgatási és Politológia Egyetem, a temesvári Nyugati Egyetem, a jászvásári Alexandru Ioan Cuză Egyetem, a brassói Henri Coandă Légierő Akadémia és a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) is elégedetlen azzal, hogy az oktatási tárca a 2018–2019-es egyetemi tanévre kevesebb tandíjmentes helyet szabott ki számukra. Az országban működő 56 egyetem közül nyolctól vontak meg ingyenes helyeket, az említetteken kívül a vitatott színvonalú Mihai Viteazul Hírszerző Akadémiától is. Az intézkedés ellen a Romániai Egyetemi Hallgatók Szövetsége is tiltakozik.