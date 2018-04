Egyetemek perelik az oktatási minisztériumot

Következő írásunk

SZEKUSBESÚGÓ VOLT AZ AKADÉMIA ÚJ ELNÖKE. Kétszáz olyan nevet hozott nyilvánosságra Mădălin Hodor kutató, akik a 80-as években együttműködtek az Állambiztonsági Hivatallal, és az volt a dolguk, hogy az országból kitelepültekről jelentsenek. Néhány név közismert Romániában, például a Babeş-Bolyai Tudományegyetem magyarellenességéről is ismert volt rektora, a Román Akadémia új elnöke, Ioan Aurel Pop történész is köztük van. Vannak a listán más történészek is (Dan Berindei, Ioan Chiper, Radu Constantinescu), szociológusok (Dorel Abraham, Ștefan Costea), újságírók (Cornel Nistorescu, Adrian Vasilescu, Mihai Pelin), bölcsészek (Ștefan Cazimir, Ion Coja, Ion Deaconescu), orvosok (Petre Ciobani, Constantin Gorgos), és mások is. A néhány hónapja eltűnt volt csíkszeredai kórházigazgató, dr. Jeszenszky Ferenc főorvos neve is megjelenik a listán. Róla a kilencvenes években már felröppent, hogy az állambiztonságnak dolgozott volna: Király Károly 1995-ben megjelent önéletrajzában említette először, hogy Jeszenszky 1979-ben egy lehallgatott helyiségbe hívta. Király akkor sérelmezte, hogy hogyan lehet Jeszenszky az egészségügyi miniszter tanácsadója a rendszerváltás után, de korábban jóban volt a főorvossal, neki adta oda leleteit, hogy továbbítsa Budapestre ellenőrzés végett – attól tartott ugyanis, hogy besugározzák. Jeszenszky – akit 1990-ben, a rendszerváltás után eltávolítottak a kórház főigazgatói posztjáról – állítólag nemcsak Királyról, hanem például Sütőről is tett jelentéseket. (Transindex)