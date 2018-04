Sportolóink a hétvégén

Következő írásunk

Több utcában is megkezdődtek a munkálatok Sepsiszentgyörgyön a jó idő beálltával: a legtöbb helyen a tavaly megkezdett korszerűsítések folytatódnak, de új helyszíneken is elkezdik az útjavítást a következő hetekben, hónapokban. A város közterületeinek virágokkal való díszítése is felgyorsul, de egy szigorító intézkedésre is készül az önkormányzat: a lakónegyedekben meg fogják tiltani a nagyobb haszonjárművek parkolását, hogy több hely maradjon a személygépkocsiknak.