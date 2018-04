Utcajavítások Sepsiszentgyörgyön

Több utcában is megkezdődtek a munkálatok Sepsiszentgyörgyön a jó idő beálltával: a legtöbb helyen a tavaly megkezdett korszerűsítések folytatódnak, de új helyszíneken is elkezdik az útjavítást a következő hetekben, hónapokban. A város közterületeinek virágokkal való díszítése is felgyorsul, de egy szigorító intézkedésre is készül az önkormányzat: a lakónegyedekben meg fogják tiltani a nagyobb haszonjárművek parkolását, hogy több hely maradjon a személygépkocsiknak.

A Testvériség utca elkészült, ott már csak az útburkolat festése, a parkolóhelyek és közlekedősávok kijelölése van hátra – közölte Antal Árpád polgármester, és egyúttal fényképeket is mutatott az ott parkoló két furgonról és kisteherautóról, amelyek összesen hat személygépkocsit szorítanak ki a tömbházak mellől. A szomszédban levő Ifjúság sétányon elterítették a stabilizáló réteget, ennek pár napig pihennie kell, csak azután lehet folytatni.

Befejezéshez közeli állapotban a Kertész és a Fecske utca is: az alapozás, szegélykövezés és az első aszfaltréteg már megvan, a koptatóréteg következik, és ha az is elkészül, akkor a Sas utca javításának fognak neki, a Váradi József utca középső szakaszával együtt.

A Váradi utca felső szakaszán most alapoznak. A Kós Károly utca javítását is folytatni akarják, de ehhez ki kell egyezniük a kivitelezővel, akivel már több vitájuk, sőt több perük is volt, de mivel mindegyik a város javára dőlt el, Antal Árpád úgy véli, hogy meg fogják találni a megoldást a felmerülő gondokra.

Szerződéskötéshez értek az Andrei Şaguna utca (a dohánygyári hegy) javítását végző céggel, a polgármester reményei szerint hamarosan ott is megjelennek a munkagépek. A László Ferenc utcára már az építkezési engedélyt is kiadták, ennek korszerűsítése a vízellátási és csatornázási rendszerrel kezdődik.

A Puskás Tivadar utca felújítására kiírt közbeszerzési eljárás a vége felé tart, bíznak benne, hogy hamarosan ott is megjelennek az utászok.

Még a Vasile Goldiş utca újraaszfaltozását készítik elő – ami hamar fog menni, mert csak a felső réteg felmarásáról és új burkolat elterítéséről van szó –, de ennek csak akkor fognak neki, amikor a Kisstadionnál a nehéz gépekkel végzett munkálatok befejeződnek.

A város egyébként most vásárolt egy útfestő gépet, ezzel a sávok, parkolóhelyek és egyebek kijelölése gyorsabban fog menni (eddig erre is közbeszerzést kellett kiírni, és ha távolabbi cég nyerte meg, nem lehetett minden javításért visszahívni), jövő évtől pedig az útfoltozást is saját kezébe szeretné venni az önkormányzat.