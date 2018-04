Se városzászló, se székely zászló Csíkban

Megkeresésükre Füleki Zoltán alpolgármester elmagyarázta: a jelképek eltávolításáért a székelyföldi románok érdekvédelmi szervezeteként fellépő Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) indított pert, amelyben a Marosvásárhelyi Táblabíróság 2016 decemberében hozott a város számára kedvezőtlen jogerős ítéletet. A zászlók ennek ellenére tavaly a helyükön maradtak, mivel az egyesület által megbízott végrehajtói iroda által elindított kényszer-végrehajtási eljárást Csíkszereda polgármestere bírósági úton támadta meg, és elérte ennek érvénytelenítését. A zászlóperhez Füleki Zoltán egykor magánszemélyként csatlakozott, hogy a pert a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán lehessen folytatni – a közelmúltban azonban értesítették Strasbourgból, hogy keresetét az előzetes vizsgálat nyomán elutasították.

Füleki Zoltán azt is elmondta: a városháza homlokzatáról eltávolított zászlókat követni fogja a Városháza felirat is, szintén az ADEC által jogerősen megnyert per következtében.

Egy harmadik pert is elveszítettek, ez a Városi Művelődési Ház közelében elhelyezett rúdra felvont székely és városzászlókra vonatkozik, tehát azokat is be kell vonni. Közben az ADEC újabb pereket indított Ráduly Róbert Kálmán csíkszeredai polgármester ellen, azt kérve, hogy a három jogerős bírósági ítélet végrehajtásának elmulasztása miatt kötelezzék az elöljárót a bruttó minimálbér 20 százalékának megfelelő bírság kifizetésére minden nap késlekedésért. A pereket ezután tárgyalják.

Csíkszereda alpolgármestere azt is elmondta: olyen kreatív megoldást keresnek a jelképek kifüggesztésére, mint amilyent a polgármesteri hivatal tanácstermében alkalmaztak: ott zászlók helyett reklámpannókon állították ki a levetetett jelképeket.