Győrben óriási iramban kezdődött a meccs, eleinte szinte minden támadásból gól esett, és hiába vezetett a címvédő, mert a lelkesen küzdő Podgorica sorozatban négyszer volt eredményes, így Ambros Martín vezetőedző kénytelen volt időt kérni, majd Görbicz Anita időn túli hétméteresével 15–15 lett a félidő állása.

A fordulást követően továbbra is fej-fej mellett haladt a két együttes. Az idő múlásával a magyar bajnok továbbjutását már nem fenyegette veszély, sőt, Görbicz még emberhátrányban is eredményes volt, végül a Győr a visszavágót is megnyerte.

Oroszországban a hazaiak kapusa, Anna Szedojkina az első mérkőzéshez hasonlóan a visszavágót is remek teljesítménnyel kezdte, ezzel elbizonytalanította a Fradi fiatal szélsőit. Támadásban hatékonyabb, védekezésben magabiztosabb volt az olimpiai és világbajnokokból álló Rosztov, és valósággal átrobogott a magyar csapaton, így már a szünet előtt eldöntötték a továbbjutást (20–12). Szünet után a Fradi mindent megtett a súlyos vereség elkerüléséért, sorozatban négyszer is betalált, de az utolsó három találatot az oroszok jegyezték.

Eredmények, negyeddöntő, vissza­vágók: Győri Audi ETO KC–Buducnost Podgorica 30–28 (összesítésben: 56–48), Rosztov-Don–FTC-Rail Cargo Hungaria 32–22 (összesítésben: 63–51), Vardar Szkopje–Midtjylland 32–25 (összesítésben: 56–48), Metz HB–Bukaresti MSC 27–20 (összesítésben: 48–54).

A Final Four sorsolását kedden rendezik a magyar fővárosban, a tornára pedig május 12-én és 13-án kerül sor a Papp László Budapest Sportarénában.