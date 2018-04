Könyvbemutató SZÉKELY ÁRPÁD Erdélyi-Alpok című újabb kötetét április 19-én, csütörtökön 18 órától mutatják be a Vadon Egyesület szervezésében Sepsiszentgyörgyön a Székelyföldi Vadászati Kiállítás előadótermében (Bene-ház). A helynévanyaggal foglalkozó első kötetet követően most a terjedelmes (864 oldalas), a Fogarasi-havasok, Páring, Retyezát, Bucsecs és Királykő túraútvonalait összefoglaló, természetföldrajzi áttekintéssel, új felvételekkel, átfutó képekkel, növényhatározóval stb. kiegészített nagy túrakönyv kerül bemutatásra. Az előadáson kivetítik a leglátványosabb fotókat, kedvcsinálóként a tavaszi és kora nyári déli-kárpáti túrákra. KISS EMESE Háromszéki emlékfák nyomában című könyvét április 21-én, szombaton 18 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Házban mutatják be a Zöld Nap Egyesület szervezésében.

Kerékpáriskola

A sepsiszentgyörgyi Turulmadár Ifjúsági Iroda meghosszabbított határidővel, ma éjfélig várja a jelentkezőket Tandem Bike Academy programjára. A jelentkezéshez szükséges egy online űrlap kitöltése, amely a www.turuliroda.ro honlapon érhető el, ugyanakkor fontos, hogy a regisztráló személy már rendelkezzen alapfokú tudással a biciklizés terén. Idén is két kategóriában szervezik meg az oktatást: az első korosztályban azok jelentkezhetnek, akik a regisztrációjuk pillanatában már betöltötték 14. életévüket, míg a másik csoportba a 10–13 év közötti gyermekeket várják. Utóbbiak esetében fontos feltétel, hogy az oktatásban az egyik szülőnek vagy egy kísérőnek is részt kell vennie. A regisztráció után 10–15 főnyi csoportokat alakítanak ki a hatékonyabb oktatás érdekében. Az oktatási program alatt a résztvevők nemcsak gyakorlati, hanem elméleti tudásra is szert tehetnek. Érdeklődni, információt kérni az info@turuliroda.ro e-mail-címen vagy a 0742 148 702-es telefonszámon lehet.Kerékpáriskola

Színház

Az M Stúdió a Lift című előadását játssza ma 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. Az előadás Fehér Ferenc negyedik rendezése a társulatnál.

Bábszínház

A Cimborák Bábszínház ma 10 és 12 órától A halhatatlanságra vágyó királyfi című előadást családoknak játssza Sepsiszentgyörgyön a Cimborák Bábszínház stúdiótermében. Rendező: Vajda Zsuzsanna és Pilári Gábor – MárkusZínház. t Április 19-én, Csütörtökön és április 20-án, pénteken a Tündérek tenyerén című előadást (korcsoport: 9 hónap–3 év) 17 órától játssza a társulat. Rendező: Benkő Éva. A jegyek előfoglalását, szervezett csoportok bejelentkezését a 0755 335 400-as telefonra várják (Csüdöm Eszter).

Tánc

A Maros Művészegyüttes a Szép Palkó című gyermekelőadásával ma 10 és 12 órától Sepsiszentgyörgyön lép fel a Tamási Áron Színház nagytermében.

Kiállítás

MIKLÓSSY MÁRIA festőművész Rejtett tartalom című képzőművészeti kiállítását április 19-én, csütörtökön 18 órakor nyitják meg a kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeumban. A Sepsiszentgyörgyön élő alkotó festményein a színek dinamikája, foltok mélysége, vonalak játéka és motívumok ritmusa erőteljes képi világot formál. A tárlatot Deák Ferenc magyartanár méltatja, közreműködnek a Bod Péter Tanítóképző és a Nagy Mózes Elméleti Líceum diákjai, házigazda Dimény Attila múzeumvezető. A kiállítás május 10-éig tekinthető meg.

A BERDE-KIÁLLÍTÁS ZÁRÓESEMÉNYE. Április 19-én, csütörtökön 17 órától a Tehetségük az isteni kegyelem ajándéka című, a Berde Mária írónő és Berde Amál festőművész pályaképét bemutató időszakos tárlat záróeseményeként Szebeni Zsuzsanna, a Balassi Intézet sepsiszentgyörgyi fiókjának vezetője, a kiállítás kurátora tart szakavatott tárlatvezetést a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban. A belépés ingyenes.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai programja: 16 órától A Viszkis román felirattal; 16.15-től Nyúl Péter (családi animációs film) román felirattal; 18 órától Paula (német életrajzi film) román felirattal; 18.15-től România neîmblânzită (román dokumentumfilm); 20 órától Hang nélkül (amerikai thriller) román felirattal; 20.15-től Tombolás (amerikai akciófilm) román felirattal. Pénztár és telefonos helyfoglalás 15 órától, telefon: 0787 526 102. Részletek: www.arta.cityplex.ro

Cégalapításról

Európai uniós támogatási program részeként cégalapítással kapcsolatos ingyenes tájékoztatást tartanak ma 18 órától Kovásznán a városi művelődési házban. A projekt célja a vállalkozói készségek fejlesztése és új vállalkozások létrehozása a Központi Régióban szakképzések és integrált tevékenységek biztosítása révén 18 és 64 év közötti személyek számára. További részletek a helyszínen és az esemény Facebook-oldalán.

Röviden

Csemeteültetés. Csemeteültetést szervez csütörtökön a CASArbor társaság Sepsikőröspatakon. A kezdeményezők Sepsikőröspatak Polgármesteri Hivatalával, a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, a Kovászna Megyei Környezetvédelmi Ügynökséggel, a Kovászna Megyei Környezetvédelmi Őrséggel, a sepsikőröspataki közbirtokossággal, a Kálnoky Ludmilla Általános Iskolával és más sepsiszentgyörgyi társaságokkal együttműködve háromezer lucfenyőcsemetét ültetnek el. Aki szeretne csatlakozni az önkéntes csapathoz, jelenjen meg 7.30-kor a CASArbor cég székhelyén (Sepsiszentgyörgy, Építők út 5. szám).

Előadás. A budapesti Bethesda Gyermekkórház orvoscsoportja Mit jelent egy beteg gyermek a családban? címmel tart előadást április 19-én, csütörtökön 16.30-tól Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Házban (galéria). A belépés díjtalan.

Ezüst Akadémia. A Budapesti Corvinus Egyetem docense, Forgács Attila április 19-én, csütörtökön 16.30-tól Az evés lélektana címmel tart előadást Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház nagytermében.

A Szent György Napok programfüzete megvásárolható a városi jegyirodában, a Háromszék napilap értékesítő pontjainál, a Székely Hírmondó szerkesztőségében, valamint az újságárusoknál. A füzethez tartozó 5 lejes tombolával egy 1000 euró érté­kű kétszemélyes all inclu­sive egyiptomi nyaralást lehet nyerni a Sun Travel jóvoltából. A sorsolásra április 29-én kerül sor a Szent György Napok főszínpadán.

Mozgásművészet. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában csütörtökön 19 órától Ágó-gym – alakformáló fitnesz hölgyeknek. Telefon: 0722 233 774. Infó: facebook@liveartdance­studio.

Asztaliteniszklub. A sepsiszentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

Humorpince. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában szeretettel várnak minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót ma 18 órától.

Az Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület minden szerdán 10–13 óráig várja tagjait a nyugdíjasházba tagságdíjat fizetni.

Ivóvíz. Április 19-én, csütörtökön 8–18 óra között Zalánban az ivóvíztartály tisztítása miatt időnként megszakad az ivóvíz-szolgáltatás, illetve zavaros lehet a víz.

Áramszünet. Javítási munkálatok miatt csütörtökön 9–17 óráig Nyáraspatakon, pénteken 8–15 óráig Sepsiszentgyörgyön az Állomás negyedi Profi üzletnél és a szomszédságában lévő étkezdében, valamint a sarki vendéglőben szünetel az áramszolgáltatás.

Hulladékelszállítás. A Tega Rt. péntekig Sepsiszentgyörgyön és vidéken a magánházak lakóövezetéből szállítja el a szelektív hulladékot. A háztartásban fölöslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat és egyéb tárgyakat, valamint a szelektív hulladékot csütörtökön és pénteken Kökösben gyűjti.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Sensiblu (telefon: 0267 310 219, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.