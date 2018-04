Előző írásunk

Könyvbemutató

SZÉKELY ÁRPÁD Erdélyi-Alpok című újabb kötetét április 19-én, csütörtökön 18 órától mutatják be a Vadon Egyesület szervezésében Sepsiszentgyörgyön a Székelyföldi Vadászati Kiállítás előadótermében (Bene-ház). A helynévanyaggal foglalkozó első kötetet követően most a terjedelmes (864 oldalas), a Fogarasi-havasok, Páring, Retyezát, Bucsecs és Királykő túraútvonalait összefoglaló, természetföldrajzi áttekintéssel, új felvételekkel, átfutó képekkel, növényhatározóval stb. kiegészített nagy túrakönyv kerül bemutatásra. Az előadáson kivetítik a leglátványosabb fotókat, kedvcsinálóként a tavaszi és kora nyári déli-kárpáti túrákra.

KISS EMESE Háromszéki emlékfák nyomában című könyvét április 21-én, szombaton 18 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Házban mutatják be a Zöld Nap Egyesület szervezésében.