Elhibázták a sürgősséget, elvtársak!

S ez a felfogás akkor is helyénvaló, ha az utóbbi időben – a titkosszolgálatokkal való együttműködés miatt – a vádhatóságok hitele is megrendült. Mi, magyarok már elég régóta hajtogatjuk, hogy egyes kivizsgálások, perek és ítéletek legalábbis gyanúsan elfogultak, jogszerűtlenek, átlátszóan politikai indíttatásúak vagy sötét erők által manipuláltak, de ebből nem az következik, hogy le kell állítani az egész igazságszolgáltatást, hanem az, hogy rendbe kell tenni a szénáját.

Erre hivatkozik a kormánykoalíció is, ezért fogott neki az igazságügyi törvények módosításának, és ennek ürügyén próbálja meg félreállítani a köreikben sok álmatlan éjszakát okozó, alkotmánysértéssel is megvádolt Kövesit. A kérdés feleannyi indulatot sem gerjesztene, ha hiteles kormányunk és politikai osztályunk lenne, de amíg a hatalmon levő pártok elnökeinek és számos kiskirályának közvetlen érdeke fűződik a büntető törvénykönyvek és eljárások felpuhításához, addig hiába magyarázzák, hogy csak tisztább jogi keretet akarnak teremteni.

Az pedig egyenesen nevetséges, hogy Tudorel Toader a szakszerűséget kéri számon az államfőtől. Annak a kormánynak a tagja teszi ezt, amelynek miniszterei hozzá nem értésükről híresek: a kormányfő egy leírt szöveget is képtelen hiba nélkül felolvasni, az oktatási tárcavezetők szellemi igényei saját anyanyelvük helyes használatára sem terjednek ki, kolléganőik idegennyelv-tudása pedig kabaréműsorok tárgya. Ez a Dragnea-márkájú szakértelem zavarta össze úgy a bérrácsot és adórendszert, hogy alkalmazottak százezrei visznek haza kevesebb pénzt a munkából, miközben minden megdrágult. Ez a kritikán aluli csapat kényszeríti tengelytörő utakra, kisikló vonatokra, gyilkos közlekedési viszonyokra az embereket, mert lusta európai uniós pénzt lehívni, ez a számolásra, előrelátásra képtelen társaság fojtogatja a vállalkozókat – a külföldiek már szedik is a sátorfájukat –, és veri adósságba az országot. A balliberális kormányzást jobban foglalkoztatja a bűnözők kényelme, a börtönök „európai” szintre való emelése, mint a hol ilyen, hol olyan gyógyszer nélkül maradt betegek kálváriái, a leromlott, elavult műszerekkel kínlódó kórházak állapota. Van bőven a rovásukon.

Épp ezért igen kevéssé fáj nekünk a szakmai hírnevére olyan rátarti igazságügyi miniszternek és megbízóinak kudarca. Kövesi mandátuma jövőben amúgy is lejár, ki tudjuk várni. Csak az autópályákat nem...