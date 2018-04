A címvédő és háromszoros kupagyőztes Sepsi-SIC zsinórban negyedik döntőjére készül, amelynek első két mérkőzését – ma és szombaton – a Sepsi Arénában rendezik meg 19 órától. A Zoran Mikes irányította csapat a fináléban a Szatmárnémeti VSK ellen bizonyíthat, amely csapat hét év után küzdhet újra meg a bajnoki aranyért. A két együttes ebben az idényben már négyszer találkozott egymással, s mindegyik párharc a zöld-fehérek sikerével zárult. A mostani a sepsiszentgyörgyi női kosárlabda hatodik élvonalbeli döntője, miután 2008-ban Váncsa Kató és 2009-ben Déri Csaba irányításával a Mikes Kelemen ISK alakulat is játszott egy-egy finálét.

A Sepsi-SIC és a Szatmárnémeti VSK közötti külön párharcot a háromszéki csapat vezeti 15–1-re, miután Zoran Mikes lányai ebben az idényben már négyszer is legyőzték a határ mentieket. A bajnokság alapszakaszának odavágóján a SIC 78–59-re diadalmaskodott Szatmáron, majd a szentgyörgyi visszavágót 87–62-re nyerték meg a mieink. A középszakaszbeli alexandriai összecsapásuk is a zöld-fehérekről szólt, Annemarie Gödri-Părăuék 93–56-os könnyed sikerével zárult. A kosárlabda női Román Kupa idei döntőjében is találkoztak az együttesek: a Sepsi Arénában lejátszott februári fináléban a megyeszékhelyi alakulat 62–48-cal bizonyult jobbnak a Marius Dobă edzette szatmáriaknál.

Megalakulása óta a Sepsi-SIC sorrendben a Târgoviște, a Gyulafehérvár és a Kolozsvári U ellen játszott eddig döntőt. A Zoran Mikes edzette csapat még 2015-ben 2–0-ról bukta el első fináléját, ám simán hozta a következő kettőt. „Ez a szezon végjátéka, és teljes egészében fel vagyunk készülve a döntőre. Egész évben ezért dogoztunk, csapatunkat pedig tapasztalt és győztes felfogású kosarasok alkotják, akik ösztönből játszanak. Minden szempontból, azaz mentálisan, fizikailag és taktikailag is készen állunk. Azt várom a csapatomtól, hogy három meccset nyerjen meg ebben a döntőben, és a célunk is ez, de ennek ellenére most csak az első mérkőzésre koncentrálunk, s meccsről meccsre vesszük a finálét.

A szurkolókat arra kérem, hogy minél nagyobb számban jöjjenek ki a két hazai összecsapásunkra, s lelkesen szurkoljanak, hiszen fanatikusan szeretnénk játszani” – nyilatkozta tegnapi sajtótájékoztatóján a Sepsi-SIC edzője.

„Nem mondhatom, hogy ideges vagyok a döntő előtt, amit most érzek, az építő jellegű izgalom, a várakozás izgalma, hiszen egy teljes szezont átdolgoztunk, hogy ismét eljussunk idáig, és egy kis lépésre vagyunk egy újabb remek eredménytől. Annyira ismerjük döntőbeli ellenfelünket, hogy biztosan nem tudnak meglepni minket – jelentette ki határozottan a zöld-fehérek 26-os számú játékosa, Ancuța Stoenescu, aki, ha újra nyer a Sepsi-SIC csapatával, tizenkétszeres bajnok lesz. A zöld-fehérek mesterlövésze négyszer volt bajnok az Araddal, ötször a Târgoviștével és legutóbb kétszer a szentgyörgyi együttessel.

Az együttesek idei ötödik összecsapásán – amit a FRB TV élőben közvetít – Alin Faur, Amalia Marchis és Bedir Sefe fújja a sípot. Az esti meccsre két autóbusz indul: az első 18 órakor, a második 18.15-kor: a Gólya utcai végállomástól az Állomás negyed érintésével mennek ki a sportlétesítményhez. A meccs után a buszok újfent a szurkolók rendelkezésére állnak.