Sportolóink a hétvégén

Asztalitenisz. A kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK asztaliteniszezői két fronton küzdenek a napokban: Medvés Antal és Popov Szabolcs az ifjúsági I-es pingpongozók besztercei országos döntőjén áll asztalhoz, míg Kerekes Barnabás irányításával a sportiskola öt sportolója – két fiú és három lány – Zágrábban vendégeskedik egy nemzetközi versenyen. Sok sikert kívánunk nekik!

Birkózás. Szombaton a megyeszékhelyi Sepsi ISK sportolói Szörényváron lépnek szőnyegre, ahol a hagyományos birkózó Drobeta Kupára kerül sor. Az eseményen a Sepsiszentgyörgyi MSC is képviselteti magát.

Cselgáncs. Akárcsak az asztaliteniszezők, a Nagy Mózes SK dzsúdókái is két versenyen mérettetik még magukat szombaton: a klub 18 kis cselgáncsozója egy csíkszeredai versenyen teszi próbára magát, míg Andra Norocea (44 kg), Péter Brigitta (63 kg) és Gondos Réka (70 kg) ott lesz a sportiskolás bajnokság ploiești-i döntőjén.

Kosárlabda. A Kézdivásárhelyi SE szombaton 13 órától a helyi sportcsarnokban a Bukaresti Agronomia együttesét fogadja a kosárlabda női I. liga második körének 13. fordulójában. Szintén hazai környezetben, ám vasárnap játszik a Sepsi ISK U18-as lánycsapat, amely a korosztályos bajnokság elődöntős szakaszának utolsó körében a Ploiești-i ISK-MSC játékosait fogadja. A 11 órakor rajtoló találkozónak a Mikes Kelemen Líceum Bogdán Antal Sportterme ad otthont.

Teremlabdarúgás. A megyeszékhelyi Sepsi Futsal szombaton 17 órától a Resicabányai Muncitorul otthonában lép pályára, ahol a csapatok az I. ligás teremlabdarúgó-bajnokság playout körének második fordulójában mérkőznek meg egymással. Az egyik fél két győzelméig tartó párharc tétje az élvonalban való bennmaradás. A zöld-fehérek lélektani előnnyel várják a találkozót, hiszen egy hete hazai környezetben 9–3-ra győzték le hétvégi vendéglátójukat. Bízunk abban, hogy Farkas Attila tanítványai már holnap eldöntik a küzdelemsorozatot, és vasárnap nem kerül sor a párharc harmadik meccsére. Hajrá, Sepsi Futsal!

Autósport. Szombaton és vasárnap Papolc és környéke ad otthont az Endurance Off Road versenynek, amelyen az autók mellett ATV-vel és motorkerékpárral is részt lehet venni. A viadal első napján az indulók három esti/éjszakai próbán csillogtathatják meg tudásukat, míg másnap természetes és mesterséges akadályokkal tarkított pályán zajlik a verseny. Igazi csemegének ígérkezik az esemény, így ha tehetik, ne hagyják ki!

Karate. Mától vasárnapig a törökországi Isztambulban rendezik meg a kilencedik karate WSF shotokan világbajnokságot, amelyen a sepsiszentgyörgyi Shoto Team Karate Club nyolc sportolójával küzd a legjobbaknak járó érmekért. Hajrá, Szentgyörgy! (t)