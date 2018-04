Az utca hangja

GYÖRGY ÁRON, Sepsiszentgyörgy. Ultranacionalista polgártársainknak nem tetszik a Kövesi név, sem a szász elnöké, nagyon szeretnék mindkettőt meneszteni, leváltással, népszavazással, ahogy lehet. Pedig Mihály király, Isten nyugosztalja, ugyancsak szász ivadék volt, és nem hozott szégyent Romániára...

F. A. M., Sepsiszentgyörgy. Április 11-én reggel 6 óra 20 perckor az eltűnt husky kutyám keresésére indultam, de már csak a holttestét találtam meg a szomszéd kertjében. Mint kiderült, szomszédom fejbe ütötte a kutyát egy lapáttal, és mire odaértem, már el is akarta tüntetni a tetemét. Kérdeztem, mit tett, de nagyon csúnyán, durva szavakkal válaszolt, egy nőnek! Kihívtam a rendőrséget, és eljárást is indítottak ellene. Mindezt azért hozom nyilvánosságra, hogy lássa mindenki, és legyen már vége az állatkínzásoknak.

VERESS PÁL, Sepsiszentgyörgy. Kevés olyan üzlet van a városban, mint a Csíki negyedi Amigo, ahol az eladónők mindig kedvesek és türelmesek a vevőkkel. Soha nem beszélnek durván senkivel, és mindenkinek segítenek eligazodni, megtalálni a keresett árut. Tisztelettel és becsületesen végzik a munkájukat, sok más üzletben is példát vehetnek róluk!