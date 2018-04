Az igazságszolgáltatási törvény módosítását előkészítő, Florin Iordache volt igazságügyi miniszter által vezetett parlamenti különbizottság tegnap úgy döntött: egyelőre kéthetes szakmai vitát nyit a több mint kétszáz módosító javaslatot tartalmazó képviselői indítványról, melynek bizottsági véglegesítését csak májusban kezdi meg.

Az ellenzék viszont most is azt állítja: a csomagba olyan módosítási javaslatok is bekerültek, amelyek a korrupcióval vádolt politikusok felelősségre vonását akadályozzák, egyes rendelkezések pedig éppenséggel a parlament korrupcióváddal bíróság elé állított házelnökei – Liviu Dragnea és Călin Popescu Tăriceanu – számára jelentenének mentőövet.