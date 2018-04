Kovászna városi tanácsa elfogadta az évekkel ezelőtt megkezdett, de be nem fejezett napközis óvoda felújított műszaki-gazdasági jellemzőit és a kivitelezés általános költségvetését. A módosításra azért volt szükség, mert az évekkel ezelőtt elkészített dokumentációba foglalt adatok elévültek, változtak az árak.

Az óvoda 180 gyereket tud majd befogadni 1684 négyzetméternyi hasznos felületen. A munkálat aktualizált értéke 3,689 millió lej. Ez az összeg 621 ezer lejjel haladja meg a korábban számolt költséget, ennek kifizetését a helyi költségvetésből biztosítják – erről is döntöttek a városatyák.

A Gyerő József polgármester által előterjesztett határozattervezet vitáján elhangzott egyebek mellett az is, hogy az épület – melyen nincs ajtó, ablak, és könnyen elérhető – a diákok kedvenc helyévé vált, ahol iskola után „tiltott dolgokat” művelnek. A szórakozó diákok a szomszédokat is zavarják, gyúlékony dolgokat is átdobáltak már.

Ha nem sikerül idén folytatni az építkezést, szükség lesz a felhagyott építőtelep lezárására – vetette fel Molnár János tanácstag, a Kőrösi Csoma Sándor Líceum tanára.

Ismeri a problémát – válaszolt a polgármester –, már utasította a helyi rendőrséget, hogy az épület körzetében járőrözzenek, igazoltassák az ott tanyázó diákokat, így azok szüleit is értesíthetik a történtekről. Egyelőre az sem biztos, hogy aláírják a finanszírozási szerződést, az önrész biztosítása is terhet jelent a városnak. A munkálatra versenytárgyalást kell meghirdetni, mindez még sok időt felvesz – magyarázta Gyerő József.