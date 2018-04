Felmentették a bölöni polgármestert

A sepsiszentgyörgyi bíróság alapfokon felmentette a garázdaság vádja alól Bölön polgármesterét, Sikó Imrét, testvérét, a helyi közbirtokosság elnökét, Sikó Endrét és annak fiát, ifjabb Sikó Endrét. A községvezető szerint más ítélet nem is születhetett, hiszen ők ártatlanok.

Sikóék ügyvédje, Vetési Adalbert a bíróság pártatlanságát és szakmai hozzáértését emelte ki, mondván, nemcsak az ügyészség kapta meg a vád bizonyításának lehetőségét, hanem ők is a védekezés lehetőségét, s így nyilvánvalóvá tudták tenni, a védencük ellen felhozottak kevesek ahhoz, hogy a közösséget rég szolgálókat elítéljék.

„Biztos vagyok benne, hogy az ügynek nincs vége, fellebbezni fognak, de különösebben nem tartok attól, hogy fordulat következhet be, hiszen az igazság győzött” – mondotta.

Sikó Imre úgy fogalmazott, nagy megkönnyebbülést jelent számára a felmentés. Sokat aggódott ügye miatt, hiszen az akár az általa hivatásként végzett polgármesterség végét is jelenthette volna, és a Mihai Tăbăraş és Iustin Crăciun által kért tetemes anyagi követelés (a két, magát sértettnek mondó rendőr fejenként hatvanezer eurót követelt az elszenvedett erkölcsi károkért – szerk. megj.) családját is ellehetetlenítette volna. „Azt tudtam, hogy mi ártatlanok vagyunk, de azt nem, hogy a bíróság miként fogja megítélni az ügyészség által felhozottakat. Ahogy folyt az ügy, úgy kezdtem megnyugodni, mert láttam, a bírónő nagyon erélyesen és határozottan lép fel, amikor sarkításokat és félremagyarázásokat vél felfedezni a vád részéről. Sokat köszönhetünk Vetési Adalbertnek és Stanciu Ion ügyvédeknek is, akik a bíróság számára nyilvánvalóvá tudták tenni, hogy valójában mi vagyunk az áldozatok” – nyilatkozta Sikó Imre.

Sikó Imrét, Sikó Endrét és ifjabb Sikó Endrét 2013. november végén garázdaság miatt vették őrizetbe, s vizsgálati fogságban töltöttek öt napot. A bölöni polgármestert és családtagjait azzal vádolták, hogy a Területi Közrendészeti Hatóság Bölönpatakon tartott ülését követően agresszívan viselkedtek a munkájukat végző rendőrökkel szemben: előbb akkor tanúsítottak ellenállást, amikor igazoltatni akarták, majd az őrsön támadtak rájuk annyira erőszakosan, hogy könny­gázspray-t kellett használniuk, és központi segítséget hívtak.

Sikóék szerint ezzel szemben az igazság az, hogy a rendőrök próbáltak elégtételt venni rajtuk amiatt, hogy az ülésen többek között ő is azok közt volt, akik panaszt fogalmaztak meg ellenük.

A gyűlésen a községvezető, a közbirtokosság vezetője és több helybeli a fatolvajokkal való össze­játszással, jogtalan bírságok kiszabásával és vagyontárgyaik jogtalan visszatartásával vádolták Mihai Tăbăraşt, s kérték, helyezzék el a községből.