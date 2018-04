Az óvatlanság ára

Kihasználva azt, hogy a család nem tartózkodott otthon, és a bejárati ajtó is nyitva maradt, a fiatalember 13 ezer lejt és 9200 svájci frankot lopott el a házból. Az ügyben minősített lopás miatt nyomoznak. Az eset kapcsán a rendőrség arra figyelmezteti a polgárokat, hogy elővigyázatossággal megelőzhetők a hasonló helyzetek. Ne adjunk ki információkat arról, hol tartunk otthonunkban pénzt vagy értéktárgyakat, s ne tegyük közzé azt se, ha hosszabb időre elutazunk. Amennyiben csak rövidebb időre maradunk távol, akkor is zárjuk kulcsra a bejárati ajtót. Biztonsági vagy megfigyelőrendszer beszerelése is hasznosnak bizonyulhat a kellemetlen látogatók távol tartására, családi háznál pedig egy őreb riaszthatja el az esetleges behatolókat – javasolják a hatóságok. (dvk)