A képviselőház emberi jogi, felekezeti és nemzeti kisebbségek szakbizottságának tagjaival is találkozott szerdán az Európa Tanács emberi jogi szervének Rasszizmus és Intolerancia Ellenes Európai Bizottsága (ECRI) egyhetes romániai látogatásra érkezett küldöttsége. A találkozóról Kulcsár-Terza József, a Magyar Polgári Párt RMDSZ színekben parlamenti mandátumot nyert képviselője számolt be tegnap Sepsiszentgyörgyön, egyebek mellett megállapítva: kétségkívül – a román politikum minden igyekezete ellenére – a szervezet képviselői nagyon is tisztában vannak a romániai nemzeti kisebbségek valós helyzetével.