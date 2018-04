Barikád a feledés útján

Ha bármilyen szakma jeles képviselői kötetbe foglalják tapasztalataikat, tisztelettel és elismeréssel szoktuk olvasni írásaikat, mennyivel inkább érvényes lehet akkor ez a nagy színházi személyiségekre, akik valójában az élet művészei, a mindenkori emberi lélek titkait kutatják.

Hatvan alkotó, hatvan érzékeny lélek, hatvan különböző ablak a világra ez a könyv, amelyben László Gerőtől Zsoldos Árpádig, Orosz Lujzától Illyés Kingáig, Csorba Andrástól Nemes Leventéig, Harag Györgytől Tompa Gáborig nagyon sok érdemes művésszel találkozhatunk.

A színházművészet lényegét és az alkotó szándékait, motivációit kutató kérdésekre életbölcsességtől, tapasztalatoktól, intellektustól, forró érzelmektől átitatott válaszokat kap a kérdező és a kíváncsi olvasó, amelyek olykor egymásnak ellentmondóak, mégis igazak és érvényesek ma is, ugyanúgy, mint a nyolcvanas évek elején, amikor Nászta Katalin, az akkori fiatal színésznő lejegyezte őket.

Tömény információrengeteg, amelybe beleszédül az ember, ha megpróbálja elejétől a végéig átrágni magát rajta. Olvasmányos, akár egy párbeszédekben írt dokumentumregény, mégis sok időt igényel a befogadáshoz.

Az erdélyi magyar színház hőskorának lehető legpontosabb lenyomata, mert nem egy ember szemüvegén keresztül láttatja a különböző művészi jelenségeket, színészi-rendezői törekvéseket, hanem a nyolcvanas években működő hat erdélyi kőszínház legismertebb és legelismertebb alkotóinak gondolatai nyomán.

Hangulatkeltőként hadd álljon itt egy idézet a Vadász Zoltánnal készült interjú felvezetőjéből: „…Leülünk az alsó teraszon egymással szembe. Zavarban vagyok, azt hiszem ő is, nemigen tudja, hová tegye az érdeklődésem, aztán kisimulnak egymás iránti gondjaink-félelmeink, és megered a szava. Később rájövök, épp olyan szomjas szeretetre, mint Táti, sok a hasonlóság is köztük töltésben, tartalomban, épp csak kicsit »megéltebb«, tapasztaltabb Vadász, mint Zsoldos, innen higgadtsága is – no meg a története sem mindennapos színészek körében…”

A módszertani és műfajelméleti szempontok szerint bíráló szakkritika valószínűleg számonkéri majd a szerzőtől, hogy mit keresnek az ehhez hasonló leírások az interjúszövegek között, de a legszigorúbb szakemberek is beláthatják, hogy a személyes észrevételek, vallomások nélkül sokkal szegényebb volna ez a kötet.

Nem kevesebb, hanem több ez a mű szabályos interjúk sorozatánál, inkább beszélgetőkönyv, amelyben néha a szerző válaszol az interjúalanyok által feltett kérdésekre, s amelyben úgy ismerkedhetünk meg az erdélyi magyar színház világával, ahogy csak egy mindenre figyelmes, az örök titkokat kereső fiatal színész nyithatja meg előttünk az általa félig-meddig ismert, de olykor számára is elérhetetlennek tűnő csodálatos világ kapuját.

Lenyűgöző az író őszintesége és irodalmi érzéke, amely valójában az összekötő szövegekben érhető tetten, és azokban a személyes hangú vallomásokban, emlékezésekben, amelyeket például Flóra Jenőről, Seprődi Kiss Attiláról, Visky Árpádról olvashatunk a kötetben. Nászta Katalin színészként és íróként egyaránt új, ismeretlen tájak felé kalandozott, és jól tette.

„Szó, szó, szó” – Hamlet szavai jutnak eszembe a vaskos könyvet olvasgatva, és megállapítom magamban, hogy ilyen sok magyarázat, elmélet, vélemény nyomán sem lehet maradéktalanul megérteni, leírni, tetten érni a csodát, mely a színház lényege, mely értelmet ad a játéknak, amelyben az alkotó és a befogadó igazán találkozni tud egymással. És mégis szükségesek a szavak, mert csak ezek maradnak meg, csak ezek tudnak összekötni a múlttal, minden más tünékeny káprázat. Nászta Katalin meséli: „Élénken él emlékezetemben egy idős színésznő, aki Izraelbe települt, és onnan jött el meglátogatni egykori színházát. Fiatalok voltunk, nem ismertük, idegenkedve néztük a múlt letűnt csillagát. Hamar megérintett az elmúlás szele. Ennyi a pálya? Ki ez az öreg nő? Nekünk a most volt a fontos, a mi életünk, szerepeink, mi számítottunk, mit sem adtunk a múltra. Hogy aztán nagyon rövid időn belül ugyanazt élhessük át, ki-ki a maga módján…”

A színésznő által megszólított egykori bonvivánok és primadonnák közül sokan eltávoztak már, csak reménykedünk, hogy emlékük, gondolataik még velünk maradnak egy ideig.

Ezért fontos, ezért színháztörténeti jelentőségű Nászta Katalin munkája. Barikád a feledés útján.