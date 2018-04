Apáthy-díj Majos Andreának

Majos Andrea 2001-ben diplomázott a BBTE Biológia és Geológia Karán, pedagógusi elve, hogy katedrán kívül is lehet oktatni. Ezt nem csak mondja, a diákjaival szervezett kirándulások, terep­utak alkalmával be is bizonyítja, de még az internetet is természeti kincseink népszerűsítésére használja. Társszerzője a Gyurgyalagok.blogspot.ro felületnek, valamint a 2014-ben megjelent Háromszék természet-kalendáriuma kiadványnak.

A BBTE Magyar Biológiai és Ökológiai Intézete háttérintézményével, az Apáthy István Egyesülettel közösen 2012-ben hozta létre az Apáthy-díjat, amit az erdélyi magyar biológia- és ökológiaoktatás terén végzett munkáért ítél oda évente általános és középiskolai oktatóknak és egyetemi tanároknak, kutatóknak. Négy esztendővel ezelőtt Gaál Zsuzsa, az említett kalendárium és internetes felület másik társszerzője is Apáthy-díjban részesült.