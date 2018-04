Ezúttal is jelentősebb volt a kínálat a keresletnél, hiszen az 516 résztvevő állástalanból közel 240-en szociális segélyből élnek és jobbára írástudatlanok, közülük csak nagyon kevesen mutattak őszinte érdeklődést a munkavégzés lehetősége iránt, a megyeszékhelyről és a környező településekről érkező cégek így valójában alig 278 jelentkezőből választhattak új munkaerőt. A város nagy gyárai viszonylag sok munkahelyet kínáltak, a textiliparban érdekelt RGT összesen 83-at, a felfújható légvárakat gyártó Airquee közel félszázat, a Bertis harmincat, s hozzájuk hasonlóan több új munkatársat próbált toborozni a Covalact, a Dunapack vagy a Conico is.

Felsőfokú végzettségűeknek viszonylag kevés, mindössze tíz ajánlat szerepelt az összesítőben – zömmel különböző ágazatokban képesített mérnököknek –, a börzén megjelent álláskereső erdészmérnököt például a Holz­industrie Schweighofer rétyi gyárának képviselőihez irányították.

Egy fogyatékos álláskeresőnek négy cégnél is sikerült regisztrálnia, s találtak megfelelő ajánlatot az építőiparban korábban szakmunkásként dolgozók is.

Akadt azonban olyan magabiztos, bátor jelentkező is, aki ittas állapotban ült le beszélgetni egy sepsiszentgyörgyi cég képviselőjével, azt bizonygatva, hogy alkalmas építkezésben, magaslaton dolgozni. Mindezekről a rendezvényt záró sajtótájékoztatón számolt be Kelemen Tibor, a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség vezetője, aki hangsúlyozta: a börze továbbra is azokat célozza, akik valóban dolgozni akarnak és vállalják, hogy egy óra alatt akár több munkaadóval is találkozzanak, beszélgessenek, mert így nagyobb az esélye annak, hogy végül foglalkozást találnak.

A szociális juttatásból élők – akikkel ezúttal külön foglalkoztak a pénteki találkozón – inkább egyszerű munkát kerestek, Kelemen Tibor szerint főként takarítást, s elvárásként fogalmazták meg a rugalmas munkaidőt is.

Hozzájuk hasonlóan mások is a könnyebb munkát részesítik előnyben, és inkább szolgáltatásban dolgoznának, az intézményvezető szerint a kereskedelem és készruhagyártás meglehetősen népszerűtlen terület az álláskeresők körében.

Továbbra is kevés a szakképzett munkaerő, a cégek ez irányú igényét pedig jól jelzi, hogy a meghirdetett ajánlatból közel 140 szakmai képzettséget feltételezett. 14 új kollégát keresett egy több mint két évtizede építkezésben tevékenykedő vállalkozás vezetője is, aki lapunknak azt mondta, alig tíz érdeklődővel sikerült szóba állnia, végül négy embert választott ki, közülük is csupán egy fiatal, a többiek a 45 év fölötti korcsoportból kerültek ki. Egy ötvenes évei végén járó férfi érdeklődésünkre elmondta, sokáig kazánfűtőként dolgozott, erre a szakmára ma már nincs kereslet, így a börzéről némiképp elégedetlenül távozott. 17 éves kora óta dolgozik, a faiparban kezdte, s később építkezésen is tevékenykedett, hét éve már nincs munkája, de nem is tud bármit elvállalni – jegyzi meg, s közben beteg lábát mutatja. Némi reményt egy tanfolyamhoz fűz, állapota okán őrző-védőnek tanulna, hogy aztán elhelyezkedhessen, ám nincs megfelelő számú jelentkező, így ez a lehetőség is késik – összegzett.

A megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség vezetője úgy véli, a siker érdekében a munkaadóknak változtatniuk kell ajánlatuk népszerűsítésén, ötletesebben kellene bemutatni, ismertetni cégüket és tevékenységüket, a munka iránt érdeklődőket pedig alaposan be kell avatni, hogy tudják, milyen elvárásoknak, feladatoknak kell megfelelniük.