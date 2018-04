Elhamarkodott döntés

Újabb Dragnea–Iohannis ellentéthez vezetett az a már korábban is meglebegtetett elképzelés, hogy Románia átköltözteti izraeli nagykövetségét Tel Avivból Jeruzsálembe. De az ügyben a nagyobbik kormánypárt vezetője és a kormányfő is egymásnak ellentmondóan nyilatkozott: míg Liviu Dragnea kész tényként jelentette be a nagykövetség átköltöztetését, Viorica Dăncilă szerint csak tárgyalás zajlik egyelőre.