A Sepsi OSK ma 18 órától az FC Botoşani vendégeként lép pályára az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság alsóházi rájátszásának 6. fordulójában, ahol a piros-fehérek sorozatban akár a harmadik győzelmüket is begyűjthetik. A mérkőzést Sebastian Colţescu vezeti.

A pontvadászat alapszakaszában az odavágóban és a vissza­vágóban is az FC Boto­şani örülhetett, a moldvai csapat júliusban 5–1-re diadalmaskodott, majd októberben 2–0-ra győzött. A szentgyörgyi csapat az előző fordulóban 2–1-re nyert a Medgyesi Gázmetán ellen a sepsiszentgyörgyi stadionban, míg a Constantin Enache irányította együttes 1–0-ra győzött a Temesvári Poli vendégeként.

A 28 ponttal a második helyen álló FC Botoşani hazai pályán kiváló mutatókkal rendelkezik, kilenc mérkőzést sikerült kapott gól nélkül befejeznie, és mindössze háromszor szenvedett vereséget.

A 19 ponttal a negyedik helyet elfoglaló Sepsi OSK három döntetlen mellett kétszer nyert idegenben, és négy összecsapásán nem kapott gólt. Az alsóházi rájátszásban a piros-fehérek az egyedüli veretlenek, hiszen kétszer győztek és háromszor döntetlent játszottak, ezzel szemben a moldvai együttes mérlege két győzelem, két döntetlen és egy vereség.

„Egy kényes mérkőzés előtt állunk, és tudjuk, hogy Botoşani-ban nehezen nyernek a csapatok, de én biztos vagyok benne, hogy a fiúk minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy három ponttal térjünk haza, mert szeretném, ha továbbra is veretlenek maradnánk.

A keretet illető változásokat követően idén kilenc mérkőzést tudhatunk magunk mögött, és azt gondolom, eddig bebizonyítottuk, megérdemeljük, hogy az élvonalban maradjunk.

Annak ellenére, hogy a Botoşani csütörtökön öt gólt kapott a Craiovától a Román Kupa-elődöntőben, egy jó és szilárd csapatnak tartom, tele értékes játékosokkal. Teljes mértékben a mérkőzésre össz­pontosítunk, tudjuk, mit kell tennünk, hiszen még kilenc mérkőzésünk van a bajnokságban. Minden hátralévő találkozó előtt nagyon koncentráltak és figyelmesek kell hogy legyünk, és akkor nem lesz problémánk” – nyilatkozta Eugen Neagoe vezetőedző, aki azt is elmondta, hogy minden játékos egészséges, Daisuke Sato viszont eltiltás miatt nem játszhat.

A mai mérkőzésről a piros-fehérek csapatkapitánya, Hadnagy Attila is beszélt. A tapasztalt csatár úgy fogalmazott, hogy számára Botoşani mindig is a második otthona lesz, hiszen ott nagyon jól érezte magát, viszont tisztában van vele, hogy nagyon nehéz lesz az egykori csapata ellen nyerniük, mert hazai környezetben kevés pontot veszítenek. A 37 éves labdarúgó szerint a moldvai együttes játéka változott az utóbbi időben, és ez az eredményeken is meglátszik, így a szentgyörgyi csapatnak reális esélye van a három pont begyűjtésére.

Eddigi eredmények: * playoff: FC Viitorul–FCSB 2–2 (gólszerzők: Vînă 19., Gavra 36., illetve Man 45., Budescu 56.), a Jászvásári Poli–Kolozsvári CFR mérkőzés tegnap este lapzárta után kezdődött, az Astra Giurgiu–Craiova találkozót ma 20.45 órától rendezik * playout: Dinamo–Temesvári Poli 1–0 (gsz.: Moldoveanu 74.), Concordia Chiajna–FC Voluntari 0–1 (gsz.: Bălan 2.), Bukaresti Juventus–Medgyesi Gázmetán 0–3 (gsz.: Fernandes 27., 64., 70.). (miska)