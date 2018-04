Deák Zsombor megkezdte a versenyzést 2018-ban is, a sepsiszentgyörgyi triatlonista a Fülöp-szigeteki Capiz városában tette próbára magát április 15-én egy nemzetközi versenyen, ahol az úszás alatt testi épsége is veszélybe került, hiszen a vízben gondot okoztak a medúzák.

A háromszéki vasember ezúttal nem fél­ironman és ironman, hanem olimpiai távon versenyzett, vagyis 1,5 kilométer úszást, 40 kilométer kerékpározást és 10 kilométer futást kellett teljesítenie a célba érésig. A 28 éves sportoló a medúzák miatt testi sérülésekkel fejezte be a viadalt, és az elit kategóriában a hatodik helyen ért célba 2:42:32 órás időeredménnyel. Az első próbát 30 perc alatt teljesítette, a kerékpározást 1 óra 32 perc alatt fejezte be, míg a futást 40 perc alatt tudta maga mögött.

„Még közel sem vagyok versenyformában, így inkább tesztcéllal vágtam neki a versenynek. Sajnos, ezt nem tudtam kivitelezni, mert az úszást kicsit elszámolták, és a tenger tele volt hatalmas medúzákkal. A rajtot jól kaptam el, az élbollyal úsztam, amikor 300 méter után megkaptam az első csípésem. Ezzel leszakadtam, majd újabb 100 méter úszás után az élen haladók is megálltak, őket is megcsípték” – nyilatkozta Deák Zsombor.

A triatlonista azt is elmondta, sok mindent megélt már karrierje során, de még ilyet nem látott.

Az első helyeken úszók megvárták a leszakadtakat, sőt, még a hátrább lévőket is, hiszen arra gondoltak, hogy ha együtt úsznak, akkor elkerülhetik a medúzákat.

„A tervünk nem jött be, én több mint húsz csípéssel zártam az úszást. A kerékpárra pattanva még mindig az az érzésem volt, hogy hatalmas medúzák csípnek. A kerékpározás ötödik kilométerén megálltam egy mentősnél, és kimostam a sebeimet, viszont a versenyt be kellett fejeznem, mert szerződésem volt a szervezőkkel. A verseny előtt nem erre számítottam, de örülök, hogy nem kerültem kórházba, mint egyes versenyzők” – mondta a szentgyörgyi triatlonista.

Deák az elmúlt idényéről is mesélt, és úgy gondolja, hogy az előző évekhez képest nem sikerült annyira eredményesen. A versenyszezon végére nagyobb fáradtság gyűlt fel, ami az elmúlt évek sűrű versenynaptárának is köszönhető, ezért úgy döntött, hogy a szezon végén nem látogat haza az ünnepekre, hanem Ausztráliában maradt. Ezzel a lépéssel elkerülte azt a terhelést, amelyet a nyárból télbe való hirtelen átállás okoz, és a betegség is elkerülte. Az utolsó versenye tavaly november végén volt, utána a decembert aktív pihenéssel töltötte egészen januárig. A közel öthetes pihenő számára nem volt megszokott, mert ennyit nem pihent öt éve, mióta Ausztráliába költözött. A január fájdalmas újrakezdéssel indult, nyolc kilométer futás után másnap izomláza volt, a folytatásban aztán hamar vissza­szokott a teste a terheléshez.

Idén az év első felében ázsiai és ausztrál versenyeken vesz részt, aztán nyáron hazatér Romániába, ahol néhány versenyen is rajthoz áll, majd Európában is szeretné próbára tenni magát, az év végére pedig ismét ázsiai versenyeket tervezett.

2018-ban sem különb a célja, mint eddig: a dobogó legfelső foka, de minden versenyen szeretné a körülményekhez ké­pest kihozni a lehető legtöbbet, viszont nem akar rágörcsölni az eredményekre. Deák május 20-án az ausztráliai Katoomba városában az egyik leghíresebb terepfutó-viadalon versenyez.