Az egészségügyi miniszter ellen

A politikus kifejtette: az indítványt a képviselőházban iktatják, és időszerűségét az egészségügyi rendszerben uralkodó katasztrofális állapotokkal indokolják. A liberálisok szerint ugyanis egyenlőtlenségek alakultak ki az egészségügyi dolgozók bérei között, és támogatás nélkül maradt a családorvosi rendszer, valamint a járóbeteg-ellátás.

Az NLP elnöke azt mondta: az indítványban lemondásra fogják felszólítani az egészségügyi minisztert, akinek Olguţa Vasilescuval kézenfogva kell távoznia a miniszteri tisztségből, ugyanis a munkaügyi miniszter tehető felelőssé a pótlékok és bérnövekedések új rendszeréért, amelynek csak az egészségügyi dolgozók egy része látja hasznát.

Orban azzal vádolja a kormányt és a szaktárcát, hogy tönkretették a romániai egészségügyi rendszert, a fizetésemelés csak az orvosokra és asszisztensekre vonatkozik, az alkalmazottak többi kategóriájának ugyanakkora maradt vagy éppenséggel csökkent a bére. Jelenleg a kórházak a katasztrófa szélén állnak – fogalmazott a liberális párti politikus. Azt is felrótta a kormánykoalíciónak, hogy a járóbeteg-ellátás és a családorvosi rendszer számára nem biztosított támogatást, a megelőzésre Hamupipőkeként tekint, a családorvosokat pedig úgy kezeli, mint a rendszer ellenségeit.

Florin Roman képviselő, az NLP alelnöke április 16-án jelentette be, hogy pártja egyszerű indítványt nyújt be a képviselőházhoz Sorina Pintea egészségügyi és Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi miniszter ellen, mivel legfőképpen ők okolhatók az egészségügyi rendszerben uralkodó bérezési káosz miatt. „Az NLP végrehajtó bizottsága ma úgy döntött, hogy egyszerű indítványt nyújtunk be az egészségügyi miniszter, Pintea asszony ellen. Nem feledkezünk meg Olguţa Vasilescu asszonyról sem, ugyanis szerintünk a két miniszter a legfőbb felelős a kórházakban fekvő betegek életének veszélyeztetéséért, a bérezési rendszerben tapasztalható káoszért és a gyógyszerellátás katasztrófájáért” – nyilatkozta április 16-án Roman. A képviselő szerint a rákos betegek kezelésére használt gyógyszerek terén is válsághelyzet alakul majd ki. Florin Roman rámutatott, az egészségügyi alkalmazottak pótlékaival kapcsolatban felmerült probléma megoldását a kormány most a kórházmenedzserekre akarja hárítani, a pótlékrendszert azonban törvények szabályozzák, nem a menedzserek felelőssége.