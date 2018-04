Főteret érdemel a retróparádé

Megérdemelte volna a főteret a rendezvény. Ott is szerették volna megtartani a szervezők. De az engedélyt csak a Bodok Hotel előtti parkolóra kapták meg. És így összezsúfolva, egymás hegyén-hátán kellett parkolni a szép régi autókat, motorkerékpárokat, hogy a látogatók nem igazán tudtak gyönyörködni a látványban.

Pedig sem nézőkben, sem igazi kincsekben nem volt hiány a Retromobil Club Románia által tegnap szervezett sepsiszentgyörgyi Tavaszi retróparádén: ott volt mindjárt az egyetlen működőképes, gyönyörűen felújított Dacia Estafette, amelyből anno sok évvel ezelőtt csupán 642 darabot szereltek össze Romániá­ban Renault-alkatrészekből, és amelynek sorozatgyártását azért tiltotta le Elena Ceauşescu, mert attól tartott, elindítójává válik az országban a hippi mozgalomnak.

És ott volt a nyugati és keleti autómárkák legtöbbike, az Európa-szerte kultikussá vált Trabantok sokasága, a Romániában most reneszánszát élni kezdő Daciák – köztük egy, még eredeti festésű és állapotú 1100-as –, a Mercedesek, a BMW-k, a Volkswagenek, az Audik és egy-egy ritkaság is: Jaguar, Triumph, MG, Porsche, Lincoln. A legtöbb csodálatot talán egy, ez idáig csupán filmekben látott csodamasina, a Volkswagen-motorral felszerelt trike váltotta ki, a háromkerekű járgányt még a műszaki érdekeltséggel kevésbé jól álló hölgyek is alaposan szemügyre vették.

A látogatók meg: volt, aki nosztalgiából, volt, aki érdeklődésből, volt, aki gyereke unszolására ment ki a központba, tény, hogy sokan nagyon várták már a rendezvényt, holott mindössze két éve vált rendszeressé a tavaszi és őszi retróparádé Sepsiszentgyörgyön. Az érdeklődést egyébként leginkább az jelzi, hogy a szokásos felvonuláson az Erzsébet park felső és alsó részén is a szó szoros értelmében tömegek nézték, fényképezték, filmezték a veterán járműveket.

Statisztikát is lehetne felsorakoztatni. Hetvennél több autó, huszon-egynéhány mo­torbi(tri)cikli gyűlt össze az évadkezdő találkozóra, és minden alkalommal egyre többen, egyre különlegesebb járművekkel jönnek az öreg autók, motorok szerelmesei. Nemcsak Háromszék minden sarkából, de Brassótól Csíkszeredáig és távolabbról is. Mert az oldtimeresek látják, Sepsiszentgyörgyön értő és érdeklődő közönségre találnak. Talán a városvezetés is megérti, hogy ennek a kiállításnak – mint tavaly – a főtéren lenne a helye.