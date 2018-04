A két válogatott ezt megelőzően tíz alkalommal találkozott, kilenc kazah siker mellett egyszer ünnepelhettek a magyarok: 2013-ban a hazai rendezésű világbajnokságon. A legutóbbi összecsapás a februári katowicei felkészülési tornán volt, akkor a kazah együttes győzött.

Lüktető játékkal indult a mérkőzés, és Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány csapata korai emberelőnyét kihasználva a kazah kapu elé szögezte az ellenfelet, viszont Henrik Karlsson több nagy védést is bemutatott. Egyenlő létszámnál is veszélyesen játszottak a magyarok, Sofron István ziccerénél nagy mentést mutatott be a vendégek hálóőre, és még emberhátrányban is vezetett ígéretes támadást Nagy Krisztián révén a házigazda.

A második játékrészben is kiegyenlített volt a játék, több emberhátrányt is kivédekezett a magyar együttes, amely egyenlő létszámnál kapura veszélyesebb volt ellenfelénél. A harmadik felvonásban a kazahok megszerezték a vezetést: Valerij Orehov erős távoli lövése talált utat a kapuvas alatt, majd a kiugró Jevgenyij Rimarjev is betalált, így 57 másodperc alatt kétgólos előnyt dolgozott ki Galim Mambetaljev csapata. Rimarjev néhány perccel később emberelőnyben a palánkról visszapattanó korongot továbbította Vay kapujába, ezzel eldöntötte a mérkőzést.

A magyar válogatott tegnap az olaszokkal játszott, szerdán a szlovénokkal, csütörtökön a lengyelekkel és szombaton a britekkel mérkőzik meg.