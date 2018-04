Az Argeş megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szakemberei egész éjjel dolgoztak, tegnap Brassó, Szeben, Prahova, Teleorman és Ilfov megyéből érkezett csapatok is segítettek az oltásban. A tűzfészkek felszámolására két Bambi Bucket tűzoltókészülékkel ellátott helikoptert is bevetettek. Az oltás ideje alatt szünetelt a közúti forgalom a Transzfogarasi úton. Több mint száz tűzoltó erőfeszítései eredményeként hétfő délre sikerült egyhektárnyi területre visszaszorítani a tüzet. (Agerpres)

KI AZ ADÓALANY? Különös felszólítást kapott egy jászvásári asszony: az adó- és pénzügyi hatóság 35 lejt kíván behajtani betegbiztosítási hozzájárulás címén 2014-re, illetve 2015-re, amikor gyermeke combcsonttörés miatt kórházi kezelésre szorult. Amennyiben az összeget nem törlesztik 15 napon belül, a hatéves kislánynak a per- vagy kényszervégrehajtási költségeket is meg kell térítenie. A hölgy azt nyilatkozta, kifizetik az összeget, ám nem tartja észszerűnek, hogy a felszólítást – a szülők vagy jogi képviselők helyett – egy előkészítő osztályos kiskorúnak címezzék. (Digi24)

SZÉKELYFÖLDI KINCS. Ritka ásványra bukkantak a csíkdelnei kőbányában, amelyből tápláló takarmány állítható elő. A capital.ro gazdasági portál szerint a tulajdonosnak – Vasile Mihoc üzletember – hosszú ideig nem is volt tudomása erről. A dolomitnak egy olyan válfajára derült fény, amely csodákra képes a mezőgazdaságban és az állattenyésztésben. Az ásványban található kalcium és a magnézium ionos kötései ugyanis gyengébbek, mint a kristályos szerkezetű dolomitban, így jóval könnyebben és gyorsabban felszívódnak az állatok szervezetében és a növényekben. A kutatások kiderítették, hogy a különleges dolomitőrleménnyel táplált tehenek napi tejhozama másfél literrel megnő, a tyúkok többet és nagyobb tojásokat tojnak, műtrágyaként használva pedig 30 százalékkal növeli a zöldségtermést. Szakértők felmérése szerint a bánya 9 millió tonna értékes dolomitot rejteget. (Maszol)

KÁNIKULA. Megdőlt vasárnap a hazai áprilisi melegrekord, Calafaton ugyanis 30 fok volt, s magas hőmérsékleti értékeket mértek az ország déli részében máshol is: a fővárosban 29, míg Craiován 28 Celsius fokot. Az évszakhoz képest csaknem 10 fokkal magasabb volt az átlaghőmérséklet országszerte. Szakemberek szerint tartós lesz a különösen meleg idő, nyári záporokra lehet számítani, és jeges eső is előfordulhat. Az ország déli területein árnyékban akár 30 fokig is emelkedhet a hőmérők higanyszála. (Kolozsvári Rádió)