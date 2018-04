Előző írásunk

A Szent György Napok kulturális hetének első kiállításán a bánsági képzőművészek mutatkoztak be Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központban (EMŰK), csoportos tárlatuknak – mint már évek óta a Bánsági Magyar Napokon, de a vendégszerepléseken is – a Jelenlét címet adták. Mint Szász Enikő színművész, a Bánsági Magyar Napok egyik szervezője a tegnap délutáni kiállításmegnyitón megindokolta, az állandó címet nem ok nélkül választották: hangsúlyozni szeretnék, jelen vannak a bánsági, az összmagyar kulturális életben, helyet és rangot követelve maguknak.