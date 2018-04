„Örök kőszálra állva, a lelkem megpihen;

Nyugszom Atyám házába’ Jézus kegyelmiben.

Az Ő nevét imádom most mindenek felett;

Jézus az én királyom, imámra felelet, imámra felelet.”

Gyermekkorában lelkipásztor édesapja mellett, felnőttként lelkipásztor férje oldalán dicsérte az Urat a kálnoki református templomban ezekkel a szavakkal

özv. ERDÉLYI

ZSOMBORNÉ

sz. BEDE JULIANNA

tiszteletes asszony.

Hangja egyre fogyatkozott, de lelkében ott élt a dalban is kifejezhető imádság. Immár a mennyei seregben dicséri Királyát. Imáira feleletet kapott mindig. Így emlékezzünk rá mi, akik életének 79. évében, özvegységének 14. évében elköszönünk tőle 2018. április 26-án, csütörtökön a kálnoki református egyház szertartása szerint 15 órakor, amikor koporsóját nyugalomra helyezzük.

Áldott az Úr, hogy mi, akik hiszünk, tudjuk, hogy nem csak emlékezünk, hanem már most a biztos viszontlátás reményében dicsérhetjük az Ő felséges nevét!

gyászoló szerettei

Részvét

A Kónya Ádám Művelődési Ház munkaközössége és a Visky Árpád Színjátszó csoport őszinte részvétét fejezi ki Csákány Andrásnak felesége elhunyta alkalmából. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Őszinte részvétünket fejezzük ki Csákány András munkatársunknak felesége elhunyta miatt érzett fájdalmában.

A helyi szállítási vállalat munkaközössége

Megemlékezés

Szemünkben könny, kezünkben egy szál virág. Állunk két néma sír fölött. Isten, adj örök nyugalmat nekik. Kegyelettel emlékezünk id. OPRA FERENCRE halálának 21. évében és ifj. OPRA FERENCRE, aki 10 éve távozott közülünk. Emlékük szívünkben élni fog. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

Fájó szívvel emlékezünk édesanyánkra, a nagyajtai GERGELY JULIANNÁRA (szül. GRIZER) halálának 6. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Gyermekei

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága jó édesanyára, JÁNOSI ELVIRÁRA halálának 2. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Könnyes szemmel megállunk sírodnál, te nem szólsz, de mi tudjuk, hogy hívtál. Mi szólítunk, a néma sír nem felel, de te szívünkben örökké létezel. Múlik az idő, de a fájdalom marad, betöltetlen az űr, mely szívünkben marad. Csillaggá változtál, barangolsz az égen, gyere mifelénk is úgy, mint réges-régen. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Szívünkben a helyed nem pótolja semmi, míg a földön élünk, nem fogunk feledni. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a sepsiszentgyörgyi KEREKES MÁRIA MAGDOLNÁRA halálának első évfordulóján. Nyugodjék békében.

Szerettei

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk az illyefalvi özv. LŐTE DÉNESNÉ szül. BARKÓ SÁRÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Kegyelettel és fájdalommal emlékezünk id. FERENCZI HENRICRE (Háni) halálának 4. évfordulóján. Az idő nem hoz gyógyulást, marad az emlék és a néma gyász. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei

Fájó szívvel emlékezünk CZIRMAI ÉVÁRA halálának első és id. CZIRMAI ISTVÁNRA halálának 21. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes.

Fiuk és családja

