miska brigitta » Az udvarhelyi csapat kezdte jobban a mérkőzést, Ion Marian Auraş már a 3. percben veszélyeztetett, viszont szabadrúgását Gabriel Bunduc szögletre tolta. A folytatásban is a házigazdák kezdeményeztek, a 17. percben Vízi Tamás verekedte be magát a védőket kicselezve a büntetőterületen belülre, Bukur Róbert pedig csak szabálytalanul tudta megállítani. A jászvásári játékvezető tizenegyest ítélt, amelyet Auraş magabiztosan a hálóba bombázott (1–0). A felső-háromszékiek más taktikával próbálkoztak, így két cserét is eszközöltek az első félidő közepén, pályára lépett Gajdó Gothárd és Vlad Boricean, de igazán veszélyes helyzetet nem tudtak kialakítani. A Hargita megyeiek részéről a legveszélyesebb továbbra is Auraş volt, aki egy egyéni akciót követően került nagy helyzetbe, ám a kézdivásárhelyi védők az utolsó pillanatban megakadályozták a lövését.

Szünet után a kék-fehérek közel álltak a gólszerzéshez, Boricean távoli lövését Rareş Pop hárította. Az egyenlítési kényszerben játszó Kézdivásárhelyi SE támadójátéka feljavult, és hosszú perceken keresztül beszorították a hazaiakat a saját térfelükre. A 67. percben az udvarhelyiek első számú kapusa lesérült, így Pop helyére Filip Ricardo állt a kapuba. Nem sokkal később góllá érett a KSE folyamatos támadása, Nicolae Păun beadását Tankó Zsolt fejelte a hálóba (1–1). Mivel mindkét csapatnak szüksége van a pontokra, így a hajrában felgyorsultak az események, mindkét kapu előtt több helyzetet is kialakítottak, viszont a befejezésnél pontatlanok voltak, illetve a kapusok is kiválóan védtek, így a székely rangadón már nem született újabb találat.

A mérkőzés után mindkét együttes megőrizte helyét a táblázatban, a KSE 27 ponttal tizedik, az SZFC 26 ponttal tizenegyedik. A kézdivásárhelyiek szombaton 17 órától a nyolcadik helyen álló Focşani csapatát fogadják a Sinkovits Stadionban.

„Ismét nagyon gyenge első félidőt produkáltunk, egyes játékosok hozzáállásával is baj van, ezért idejekorán cserélni kényszerültünk. Saját magunkat hoztuk nehéz helyzetbe, mert újra 1–0-ról kellett felállnunk, és ez csak részben sikerült. A második játékrészben már mi irányítottunk, kevés lehetőséget adtunk az ellenfélnek, több helyzetet kialakítottunk, amelyeket, ha értékesítünk, simán nyerhettünk volna. De ha összességében nézzük, igazságosnak mondható döntetlen született. Készülünk a következő meccsre, nagyon szeretnénk nyerni, a lényeg, hogy a kiesés nem fenyeget minket, de jó lenne előrelépni a rangsorban. Ami viszont biztos, hogy átszervezzük a csapatot, mert ez így nem mehet tovább” – nyilatkozta Gazda József, a KSE edzője.

Labdarúgó III. liga, 24. forduló: Székelyudvarhelyi FC–Kézdivásárhelyi SE 1–1 (1–0). Székelyudvarhely, városi stadion, mintegy 300 néző. Vezette: Valentin Burla (Jászvásár). SZFC: Pop (Ricardo, 65.)–Szabó, Székely, Mintaş, Vízi, Péter (Chifu, 63.), Tankó E., Modra, Csíki, Auraş, Csifó (Györgydeák, 74.). KSE: Bunduc–Păun, Gajdó T. (Vlădulescu, 53.), Stanciu, Babei (Boricean, 34.), Ştefănescu, Gazda, Tankó Zs., Kurtuly, Rancz, Bukur (Gajdó G., 30.). Gólszerzők: Ion Marian Auraş (17. – tizenegyesből), illetve Tankó Zsolt (71.).

További eredmények: Bucovina Rădăuţi–Paşcani 3–1, Galaci Oţelul–Roman 5–1, Szászhermányi FC–FK Csíkszereda 2–2, Bákói Aerostar–Barcarozsnyó 2–0, Galaci Metalosport–Darabani 0–3 (zöldasztalnál), Focşani–Valea Mărului 3–0 (zöldasztalnál), a Sporting Lieşti szabadnapos volt.

A 25. forduló: Roman–Székelyudvarhelyi FC, Paşcani–Darabani, Sporting Lieşti–Bákói Aerostar, Barcarozsnyó–Szászhermányi FC, FK Csíkszereda–Galaci Oţelul, Kézdivásárhelyi SE–Focşani, Valea Mărului–Bucovina Rădăuţi.