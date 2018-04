Állami támogatás bölcsődéknek

Európai viszonylatban Románia utolsó helyen áll a bölcsődei oktatási intézmények működtetésének hatékonyságában és a biztosított férőhelyek tekintetében, főleg azért, mert a jelenlegi jogkeret kizárólag önkormányzati feladatnak tekinti az óvoda előtti oktatási intézmények finanszírozását – ismertette Szabó Ödön képviselő, a tervezet kidolgozója. „Jelen pillanatban Románia a bölcsődéket nem tekinti oktatási intézménynek, mi több, a törvénykezésben kizárólag önkormányzati feladatnak minősül az óvoda előtti oktatási intézmények finanszírozása. Így a bölcsődék több mint 90 százaléka nagyvárosokban működik, hiszen csak itt biztosított a kellő forrás erre a célra. Azonban a kisvárosok, a községek nem tudják finanszírozni a bölcsődéket, ezért a rendszerváltás előtt működőket is sok helyen megszüntették, bezárták az elmúlt évtizedekben. Az összes statisztikai adat azt mutatja, hogy jóval nagyobb az intézmény iránti igény, mint az önkormányzatok által nyújtott lehetőség. Erre pedig sürgős megoldást kell találnunk” – fogalmazott a Bihar megyei parlamenti képviselő. Hozzátette: az RMDSZ által kidolgozott törvénytervezet értelmében a tanügy-minisztérium kötelessége lesz megállapítani az egy gyerekre kiszámolt keretalapot, amelyet át kell utalnia azon önkormányzatoknak, ahol bölcsőde működik.

Ugyanakkor a bölcsődei nevelő, óvónő a szaktárca által finanszírozott állás lesz, így lehetőség nyílik szakmai fejlődésre is, emellett ezek a pedagógusok is jogosultak lesznek a tanügyi rendszernek megfelelő szakmai fokozatok megszerzésére – ez eddig nem volt lehetséges



A törvénytervezet ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzatokon túl civil szervezetek, egyházak és jogi személyiségek is létrehozhassanak bölcsődét, majd hasonló normatív finanszírozásban részesüljenek. Szabó Ödön emlékeztetett arra is, hogy Románia nemzetközi vállalásai közé tartozik a korai oktatás intézményrendszerének bővítése, amennyiben a tervezetet a szenátus is megszavazza, illetve az államelnök is kihirdeti, a 2019-es tanévtől már életbe léphetnek az előírásai, így biztosított lehet a bölcsődék központi költségvetésből történő társfinanszírozása.