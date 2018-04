A költészetet és Szilágyi Domokos líráját kedvelők 2018. április 11-e éjfélig küldhettek be – a felhívás szerint – legtöbb nyolcsoros verset vagy versrészletet a költő alkotásából, illetve ehhez kapcsolódóan egy felismerhetően sepsiszentgyörgyi helyszínű vagy vonatkozású fotót, amely hangulatában, jelentésében vagy más tekintetben talál a választott vershez, versrészlethez.

Néhány esetben több verset, nagyobb szövegrészletet vagy több fotót is kaptak a szervezők, ezek közül mindenkitől csak egy szöveget és egy fotót tettek közzé a virtuális albumban, a teljes gyűjteményt Facebook-jegyzetben foglalták össze.

Szonda Szabolcs, a könyvtár igazgatója lapunknak elmondta, nagyjából ugyanannyi érdeklődő volt az akció iránt, mint más hasonló rendezvényeken, és bár kissé eklektikus volt, ami beérkezett – mert volt, aki saját szöveget küldött be, vagy csak Szilágyi Domokossal kapcsolatos szöveget, fotót –, talán emiatt is nagyon sokféle anyag gyűlt a költőről. Mint mondta, az ilyenfajta akcióik nem szoktak nagy tömegeket vonzani, általában csak azok az olvasók mozdulnak meg ilyenkor, akiknek tényleg van mondanivalójuk. Hozzátette: örömmel vették, hogy a család is válaszolt a felhívásra, külön köszönetét fejezte ki Szilágyi Mártának és özv. Szekeres Istvánné Szilágyi Juditnak a beküldött versekért, kéziratfotóért és a családi albumból származó fotókért. A költő egyik húga személyesen is bent járt, és elmesélte, hogy Szilágyi Domokos gyakran rögtönzött verseket a családnak, melyek közül az egyik kevésbé ismert kéziratát ajándékozta a könyvtárnak.