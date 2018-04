SapiSentia – Talpunk alatt a föld – vetélkedő középiskolásoknak a Sapientia EMTE – Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központban (Csíki utca 50. szám); 10.30-tól népdalcsokor: Bogdán Rajcs Attila, Farkas Emma, László Gyopár Éva, a Hófehérke Napközi Otthon Pöttyös csoportjának tagjai a Közösségi színpadon; 11 órától népi gyermekjátékok: a Gulliver Napközi Otthon Mackó, Csiga-biga és Szivárvány csoportjainak előadása a Közösségi színpadon; kiállításmegnyitó: a Hunyadi Mátyás életterei című kétnyelvű kültéri panókiállítást a Kincses Kolozsvár Egyesület szervezésében megnyitja Csibi Krisztina, a Mátyás-emlékévet lebonyolító Magyarság Háza igazgatója és Gergely Balázs, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke – az Erzsébet parkban, a Szent József római katolikus templom mellett; 11.30-tól népi gyermekjátékfüzér: a Csipike Napközi Otthon Kutykurutty csoportjának előadása a Közösségi színpadon; 12 órától Felvonulás a sárkánnyal a Közösségi Ifjúsági Udvarban; gyermekjátékok, néptánc- és furulyaelőadások – az Ady Endre Általános Iskola I–IV. B. osztályos tanulóinak előadása a Közösségi színpadon; a Szent György-napi vásár megnyitóján közreműködik a rétyi Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar – az Erzsébet parki pavilonban; 12.30-tól hivatalos megnyitó a Közösségi Ifjúsági Udvarban; 12.45-től néptánc és gyermekjátékok: Gödri Ferenc Általános Iskola I. A és B, II. A és IV. A osztályos tanulóinak előadása a Közösségi színpadon; 13 órától DSB Acoustic – utcazene-fesztivál a Szent György téren; Drum Street Trio – utcazene-fesztivál a kézművesvásáron; 13.45-tól standard táncok – a Váradi József Általános Iskola III. osztályos tanulóinak előadása a Közösségi színpadon; 14 órától karate-flashmob és -bemutató (a Hárit szervezésében) a Közösségi Ifjúsági Udvarban; 14.30-tól standard táncok – előadja Barabás Beáta és Sánta Máté, a sepsiszentgyörgyi Kék Hold táncklub tagjai a Közösségi színpadon; Gyűszűvirág együttes – utcazene-fesztivál a Szent György téren; Spontán zenekar – utcazene-fesztivál a kézművesvásárban; 14.05-től Lufitánc az Ifjúsági Udvarban; 14.30-től részlet Fekete Vince Cincogósi Elemér című verséből – előadja Téglás Ede diák; Kányádi Sándor: Ének a forrásról – előadja Bereczki Anna; A Rétyi Nyír legendája – előadja Kajcsa Zsanett Anita, mindannyian a Mikes Kelemen Elméleti Líceum tanulói – a Közösségi színpadon; 14.50-től népdalok Kocsis Rebeka, a Mikes Kelemen Elméleti Líceum tanulója előadásában a Közösségi színpadon; 15 órától közönségtalálkozó: Compact B – az Ifjúsági Udvarban; néptánc: a Székely Mikó Kollégium I. D, II. B, IV. B, IV. C, valamint a Váradi József Általános Iskola II. C, II. D és III. E osztályainak előadása a Közösségi színpadon; Soldiers Crew – akrobatamutatványok az utcazene-fesztiválon és a kézművesvásárban; Feri elesett – utcazene-fesztivál a Szent György téren; Startup Week: Vállalkozók találkozója – Business-to-Business & Networking a Magyar Nemzeti Kereskedőház és az Enterprise Europe Network, Sepsiszentgyörgy szervezésében előadás és kerek­asztal-beszélgetés az Orchidea Events rendezvényteremben; 16 órától Saint George Got Talent elődöntő az Ifjúsági Udvarban; Karaoke (a KOVAKŐ szervezésében) az Ifjúsági sátorban és Udvarban; CommandArte – légtánc és cirkuszi mutatványok a kézművesvásárban; V8 trio – utcazene-fesztivál a Szent György téren; Babatündér – balett­előadás Joseph Bayern műve alapján, előadják a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola balett szakos diákjai a Tamási Áron Színházban (belépő: 7 lej); a Tompa Miklós-emlékkiállítás megnyitója – szervező Ferencváros Önkormányzata – a Lábas Házban; 16.30-tól spirituálék és könnyűzene: a Nicolae Colan Általános Iskola V–VIII.-os diákjainak előadása a Közösségi színpadon; az V. Vadon megyei rajzverseny díjátadó ünnepsége és a legsikeresebb rajzok kiállításának megnyitója a Bene-házban, a Székelyföldi Vadászati Kiállítás előcsarnokában; 17 órától a Sebő Együttes (HU) a Kultúrkertben; klasszikus zenei műsor a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjainak előadásában – fellép: a Canticum énekkar, a DóReMi kicsinyek kórusa, az Andantino gyerekkórus, Kovács Dániel III. osztályos, Vízi Gellért VIII. osztályos, Sebestyén-Lázár Regina VII. osztályos, Székely Tamás VIII. osztályos és Fehér Katalin XI. osztályos tanuló a Közösségi színpadon; Spontán zenekar – utcazene-fesztivál a Szent György téren; Rovásírás – múlt, jelen, jövő – Pildner József előadása az Eurocenter Amőba Oktatási Központ konferenciatermében (Templom utca 1/A szám); 17.30-tól TransylMania-koncert (RO) a Főszínpadon; 18 órától CommandArte – légtánc és cirkuszi mutatványok a Szent György téren; Hit és tudomány: barátok vagy ellenségek? – Szőke Imre (HU) előadása és beszélgetés a Málik József utca 6. szám alatt; Szabadság a művészetben/Önmegvalósítás és szabadság – kerekasztal-beszélgetés és kiállításmegnyitó a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség József Lajos Közösségi Termében, meghívottak: Kolumbán Hanna, Ütő Gusztáv, Péter Alpár, moderátor: Kovács István unitárius lelkész; 18.30-tól Mo-move mozgás- és táncműhely az Olt Önsegélyző Pénztár támogatásával: kortárs modern táncok a Közösségi színpadon; kiállításmegnyitó: Muravidék és Háromszék a fotóművészet tükrében a Kultúrkertben; 19 órától Szokolai Dongó Balázs (HU) a Kultúrkertben; a Rétyi Bigband (RO) koncertje az Ifjúsági Udvarban; Vezuvius-koncert a Közösségi színpadon; Soldiers Crew – akrobatamutatványok a Szent György téren; 19.30-tól Gáspár Laci (HU) a Főszínpadon; 20 órától Kids Music Production-koncert (RO) az Ifjúsági Udvarban; Huckleberry Guys – utcazene-fesztivál a Szent György téren; Outsider Music Fest: United by Music-koncert (NL) a Szimplában; 21 órától Compact B (RO) a Főszínpadon; Napszentület táncszínházi előadás Kallós Zoltán tiszteletére – Ördögborda Néptáncegyüttes (RO) a Kultúrkertben; WhiteNights-koncert (RO) az Ifjúsági Udvarban; CommandArte – légtánc és cirkuszi mutatványok a Szent György téren; táncház – közreműködik a palatkai cigányzenekar, valamint a Heveder és Folker együttes a Tamási Áron Színház előcsarnokában (5 lej); 23 órától sZempöl (RO) a Főszínpadon; Dj BRNY (RO) az Ifjúsági Udvarban; Voice of Nature: Frames of Mind: Azthura, Atma, Dj Latam, E-Mantra – psychill, psybient, psytrance buli (jegyek elővételben a Tein Teaházban) az Ex-Dózsa Klubban.

Kiállítás

Weöres 100 – A megmozdult szótár. Weöres Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából ma 12 órától a Petőfi Irodalmi Múzeum interaktív vándorkiállításának megnyitóján a Székely Nemzeti Múzeumban köszöntőt mond Vargha Mihály igazgató. A kiállítást Hegyi Katalin, a Petőfi Irodalmi Múzeum főosztályvezetője ismerteti. Közreműködik a Sebő Együttes. * Szombat, vasárnap: 11 órától játszó, hangzó, felfedező tárlatlátogatás Vinceffy Orsolya vezetésével; 14 órától felnőttek játszásra hívása: versfoltozás, versrajz, keresztöltés és gondolatfújás, 3D-s versleképzés, verslehívó koppintásra és sok más érdekes interaktív elemet mutat be Kelemen Kálmán (szombaton) és Sántha Imre Géza (vasárnap) tárlatvezető; szombaton 17 órától Dimény-Haszmann Árpád költő kalauzolja el az érdeklődőket költőtársa univerzumában, vasárnap Vargha Mihály képzőművész vezet tárlatot a képpé váló hangok világában.

Outsider Art. Az országban egyedülálló képzőművészeti tárlat az Outsider Art, a romániai értelmi fogyatékkal élők, önmagukat képzőművészet nyelvén kifejező „kívülállók” alkotásaiból szervezett kiállítás szombaton 18 órától Sepsiszentgyörgyön az Írisz Házban (Gyöngyvirág utca 5. szám) nyílik meg. A tárlatot megnyitja: Kopacz Attila, az Árkosi Kulturális Központ igazgatója; köszöntőt mond Makkai Péter, az Írisz Ház lelkész igazgatója; a művészek alkotásait méltatja Makkai Réka Imola művészettörténész.

Hitvilág

Szent György-búcsú. A sepsiszentgyörgyi Krisztus király-templomban vasárnap a 10.30-kor kezdődő szentmisén Bilibók Géza tusnádfürdői plébános hirdet igét. Hívják a város lakóit a megyeszékhely védőszentjéről való megemlékezésre.

A Gyöngyvirág utcai Református Gyülekezetben vasárnap 11 órától a speciális istentiszteleten igét hirdet Makkai Péter árkosi református lelkipásztor, a Diakóniai Alapítvány igazgatója. * Vasárnap 12.30-tól megnyitják a Carola cafét, a helyet, ahol mindenki önmaga lehet, „kilazíthatja a nyakkendőjét”, amely hangulatában egyesíti a múlt tiszteletét és a modern világot, ahol találkozik a kultúra, a művészet és egy fontos társadalmi küldetés (közösségformálás): életszerűbb betekintés a fogyatékkal élők mindennapi tevékenységébe, világába. A Carola Café-t megnyitja Szebeni Zsuzsa, a Balassi Intézet Magyar Kulturális Központ igazgatója az Írisz Házban.

Röviden

Áramszünet. Egerpatakon május 3-ig naponta 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

Vásár és virágkiállítás. A Tega Rt. Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalával közösen május 4–6. között szervezi meg a város főterén a termelők és kézművesek vásárát a kertészeti és virágkiállítással együtt.

Mozgásművészet. Sepsiszentgyörgyön a Live Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társaságitánc-tanfolyam haladóknak. Telefon: 0722 233 774.

Mozi. A sepsiszentgyörgyi Művész mozi programja a www.arta.cityplex.ro/hu honlapon tekinthető meg.

Előadás. Kézdivásárhelyen az Erzsébet Teremben (44-es udvartér 1. szám) szombaton 18 órától Horkovics-Kovács János előadást tart a Kárpát-medencei ősnyelvről és a magyar őstörténetről.

Uszoda. A Sepsi ReKreatív Rt. tájékoztatása szerint a városi uszoda május 1-jén, kedden a megszokott program szerint, 7–21 óráig működik. A sugásfürdői Spa központ 11–21 óráig várja a fürdőzni vágyókat.